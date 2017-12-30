حداقل انتظار پرستاران از کمیسیون تلفیق/۱۰سال صبوری بس است

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در طول ۱۰ سال گذشته که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصویب مجلس رسیده است، تنها بهانه برای اجرای آن، نبود منابع مالی بوده است.

وی با اشاره به این مطلب که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در قالب طرح به تصویب مجلس رسیده و بر همین اساس نمی بایست بار مالی داشته باشد، افزود: آنچه مسلم است، قرار شده این قانون در قالب برنامه ششم توسعه اجرایی شود.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که در شهریور ۹۶ پیشنهادی به وزارت بهداشت ارائه دادیم مبنی بر اینکه ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این قانون در بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شود، گفت: خوشبختانه با نظر موافق وزارت بهداشت، این پیشنهاد به سازمان مدیریت ارائه شد که در آنجا با آن مخالفت شد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به ادامه پیگیری های نمایندگان پرستاری برای اجرایی شدن تعرفه خدمات پرستاری، تاکید کرد: هفته گذشته جلسه ای در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داشتیم، که با حسن نظر رئیس و اعضای کمیسیون، این پیشنهاد به کمیسیون تلفیق رفت.

شریفی مقدم افزود: رایزنی های ما از طریق کمیسیون تلفیق ادامه خواهد داشت تا بتوانیم از محل تبصره بند ث ماده ۷۴ قانون برنامه ۵ ساله ششم، دولت مکلف به اجرای تعرفه پرستاری شود.

وی گفت: مطالبه بزرگ جامعه ۳۰۰ هزار نفری پرستاری کشور، این است که در آستانه روز پرستار، این قانون که ۱۰ سال است بر زمین مانده، اجرایی شود.

شریفی مقدم تاکید کرد: نمی دانیم باید تا کی صبر و تحمل کنیم، زیرا اگر قبول نداریم که جامعه پرستاری جزو نظام سلامت کشور است، حداقل بخشی از مردم هستند که باید به خواسته منطقی آنها احترام گذاشت.