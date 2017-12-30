شرایط اعزام زائرین ذخیره عتبات دانشگاهیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، محمد زارع گفت: در این دوره بیش از ۹۵ هزار نفر از دانشگاهیان کشور برای اعزام به عتبات عالیات ثبت نام کردند که قرعه کشی آن روز گذشته انجام و تعدادی به عنوان زائر اصلی یا ذخیره معرفی شدند.

وی گفت: در صورت انصراف زائرین اصلی، ذخیره ها را به عتبات اعزام خواهیم کرد و در صورتی که امکان اعزام در تاریخ هایی که خودشان انتخاب کرده اند نباشد، سعی می شود در تاریخ های دیگر اعزام شوند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: زائرین ذخیره باید مانند زائرین اصلی ثبت نام خود را تا ۱۳ دی ماه در سایت لبیک نهایی کنند و مدارک را کامل تحویل دهند.

وی گفت: زائرینی که نامشان به عنوان زائر اصلی و ذخیره در نیامده است، می توانند با شرکت در مسابقه ای که به زودی از سایت لبیک اعلام می شود فرصت مجددی برای کسب سهمیه عتبات داشته باشند.

زارع در خصوص ارائه تسهیلات عتبات به زائرین ذخیره گفت: زائرین ذخیره نیز بعد از ثبت نام نهایی و تحویل مدارک می توانند مانند زائرین اصلی برای دریافت وام اقدام کنند و وام به این دسته از زائرین نیز تعلق می گیرد.