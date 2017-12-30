هوای کرج در وضعیت ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان‌ کرج با قرار گرفتن روی عدد ١٠٩ برای گروه‌های حساس ناسالم است.

همچنین شاخص کیفیت هوای شهرستان‌ های فردیس و ساوجبلاغ به ترتیب با قرار گرفتن روی اعداد ١١٦ و ١١٧ برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.

همچنین بر اساس این گزارش شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد با قرار گرفتن روی عدد ٦٣ حکایت از وضعیت سالم هوا دارد.

گفتنی است؛ زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می‌شود.

به همین منظور متولیان امر با توجه به افزایش قابل‌توجه بیماری‌های قلبی، ریوی و همچنین افزایش قابل‌توجه علائم تنفسی در کل جمعیت توصیه می‌کنند افراد مبتلابه این بیماری‌ها، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.