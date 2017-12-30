بسیاری از خواص در فتنه سال ۸۸ مردود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور پیش از ظهر شنبه در اجتماع مردم رفسنجان در مسجد جامع رفسنجان در یوم الله ۹ دی اظهار داشت: مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان رفسنجان از روزهای هفتم و هشتم دی سال ۸۸ در مسجد جامع رفسنجان حضور حماسی چندهزار نفری داشتند و بصیرت خود را نشان دادند و در ۹ دی همزمان با مردم با بصیرت ایران اسلامی حماسه ماندگار یوم الله ۹ دی را همراهی کردند.

وی با بیان اینکه اگر اشکالاتی در مدیریت، اجرا یا در مسئله معیشت و اقتصاد جامعه وجود دارد راه آن تجمع، راهپیمایی و اعتراض خیابانی نیست، تصریح کرد: این امور خوراک برای دشمن درست می کند و قطعاً محکوم است و هر فراخوانی که برای تجمع داده می شود از ناحیه سلطنت طلبان و منافقان و ایادی استکبار در داخل کشور است.

وی یادآور شد: هر نوع تجمع در رابطه با نظام، مسئولان، دولت و دیگر دستگاهها محکوم و ممنوع است و ما نیز از آن اعلام تنفر خود را از آن اعلام می کنیم.

امام جمعه رفسنجان در ادامه به هشت نکته اشاره کرد و گفت: بصیرت واژه مقدسی است که چه به صورت صریح یا به صورت نقل به معنا و مضمون در قرآن کریم آمده است و بصیرت چیزی نیست که ما این روزها آن را پیدا کرده باشیم و آن را مطرح کنیم بلکه از ابتدای خلقت بشریت و حضرت آدم همیشه بوده است، اگر بصیرت برای فرزندان آدم می بود قابیل، هابیل را به شهادت نمی رساند.

رمضانی پور ادامه داد: وظیفه بصیرت افزایی مخصوص افراد خاصی نیست و تمام دستگاهها و قوای حاکم بر این کشور، نیروهای نظامی و امنیتی، نخبگان، اساتید و فرهیختگان و همه اقشار جامعه باید بصیرت افزایی کنند.

وی با اشاره به سخنان امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه مبنی بر این مضمون که پروردگارا، فرزندان مرا از نیکوکاران، پرهیزکاران، و بصیرت مندانی قرار ده که حرف تو را بشوند و در عمل آن را به کار گیرند و فرمانبری کنند، یادآور شد: امام علی (ع) می فرمایند «انسان با بصیرت کسی است که حرف شنوی داشته و اهل فکر و تحلیل باشد و وقتی شنید تحلیل کند و به آن بیندیشد».

امام جمعه رفسنجان ادامه داد: امام صادق (ع) در رابطه با کسانی که راه انحرافی را به پیش می گیرند، می فرمایند «کسی که بر غیربصیرت راه و زندگی خود را قرار داده مانند کسی که می رود اما در غیرطریق واقع شده است». لذا کسانی که با تقوا باشند و خویشتندار بوده و دارای بصیرت دینی باشند خداوند راه برون رفت از فتنه ها و مشکلات را بر روی آنها می گشاید.

رمضانی پور غفلت را مصیبت در دین دانست و ابراز داشت: گاهی اوقات برخی حرفها و عملکردها قابل جبران نیست، حمایت از ولایت، رهبری و نظام و سرمایه عظیم رای بیش از ۴۵ میلیونی سال ۸۸ باید در لحظه و زمان خودش و به موقع و شفاف اعلام می شد اما اگر انسان چند سال بعد بخواهد آن را جبران کند فایده ای ندارد، یا جبران نکند و از این دنیا برود، چگونه می تواند پاسخ دهد.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: بحث بصیرت و به لحظه عمل کردن و وظیفه شناس و زمان شناس بودن و در موقع مناسب موضع خود را اعلام کردن خیلی اهمیت دارد و لازم است.

رمضانی پور تأکید کرد: ما مسئولیت داریم اگر جایی باید اقدام کنیم، تایید کنیم و این کار را نکردیم مسئول هستیم و اگر در جایی نباید چیزی را بگوییم نباید بنویسیم و نباید اقدام کنیم اگر چنین کاری کردیم مسئول هستیم و باید در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشیم.

بسیاری از خواص در فتنه سال ۸۸ مردود شدند

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اینکه بسیاری از خواص در فتنه سال ۸۸ مردود شدند، تأکید کرد: خیلی از خواص در سال ۸۸ هم در پیشگاه خداوند، هم در پیشگاه پیامبر (ص) و آل پیامبر (ص)، هم در پیشگاه ولایت مطلقه فقیه، هم روح مطهر امام (ره) و هم در پیشگاه رهبر فرزانه انقلاب و از همه مهمتر در پیشگاه ملت بزرگ انقلابی و با بصیرت انقلاب اسلامی مردود شدند و رهبر انقلاب خیلی تلاش کردند که اینها مردود نشوند اما خود خواستند که خودکرده را چه عذری می تواند باشد.

رمضانی پور ادامه داد: اگر کسانی بصیرت داشته باشند ولی ساکت بمانند یا موضع خود را شفاف اعلام نکنند مثال قوم عاد و ثمود پیش می آید.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: بصیرت فتنه سوز ملت ایران در برابر مصیبت سازان و فتنه ساران و فتنه گران از خود غیرت نشان داد و با حضور در صحنه فتنه را سوزاندند و نااهلان داخلی را در برابر دشمنان زمین گیر کردند و تمام رشته های فتنه گران را پنبه کردند.

رمضانی پور بیان داشت: مردم به مثابه لشکر ابابیل، لشکر فتنه گران را به مثابه لشکر ابرهه تار و مار ساختند و این حقیقت را آشکار ساختند هر کسی با حق درافتاد نابود خواهد شد و این یک عبرت بزرگ است. هر کسی با هر میزان مسئولیت که داشته باشد اگر با حق و انقلاب بخواهد درافتد مردم انقلابی و با بصیرت او و حزب شیطانی او را تار و مار خواهند کرد.

وی اظهار کرد: امروز یا نامی از فتنه گران نیست اگر نامی از سران فتنه و دیگرانی که بخواهند همان راه را بروند هم در اذهان مردم باشد به عنوان چهره خدوم تلقی نمی شوند بلکه به عنوان چهره های خائن به ملت در اذهان مردم باقی خواهد ماند.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه برخی هنوز متوجه فتنه سال ۸۸ نشده اند و هنوز موضع خود را آشکار نکرده اند و مسامحه می کنند، تأکید کرد: برخی فکر می کنند اگر بگویند فتنه سال ۸۸ بوده است بعضی از اعوان و انصارشان ناراحت می شوند، برخی حاضر نیستند که بگویند فتنه ای در سال ۸۸ اتفاق افتاده و متاسفانه مسئول در نظام هم هستند و خود را به عنوان خدمتگزار می دانند و حاضر به شفاف سازی نیستند.

رمضانی پور با اشاره به این مطلب که ولایت و امامت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حاصل زحمات رزمندگان، ایثارگران، فداکاران، جان برکفان و در راس همه شهدای عزیز عالی مقام و خاندان معزز آنها است، تصریح کرد: باید این نظام عمارهای زیادی برای آن وجود داشته باشد که در لحظه لحظه عمرشان را همچون عمار یاسر تقدیم مولایشان امام علی (ع) کنند.

وی در پایان با اشاره به لزوم هوشیاری و رصد کید دشمنان، تآکید کرد: نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب می گذرد اما ۴۰۰ سال که از انقلاب بگذرد، پای این انقلاب می ایستیم تا این انقلاب را به صاحبش حضرت مهدی(عج) برسانیم.