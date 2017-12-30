ادامه ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا پایان دی ماه

محمدکاظم رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از ۱۸ آذر ماه شروع و تا پایان دی ماه سال جاری ادامه دارد، لذا علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.quranedu.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی تصریح کرد: این آزمون در ۴ موضوع حفظ قرآن کریم، ترجمه مفاهیم، معارف اهل بیت(ع) و انس با قرآن در ۲۴ رشته برگزار می شود.

رحمانی ادامه داد: آزمون رشته حفظ قرآن کریم در ۲ مرحله(کتبی و شفاهی) برگزار می شود که مرحله کتبی روز پنج شنبه ۱۰ اسفندماه و مرحله شفاهی صرفاً برای افرادی که موفق به کسب حد نصاب قبولی در آزمون کتبی شوند در بازه زمانی یک هفته ای از تاریخ ۱۲ اسفندماه لغایت ۱۷ اسفندماه برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: این آزمون برای نخستین بار به صورت مشارکتی و با همکاری معاونت قرآن و عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، مرکز امور قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه و دیگر نهادهای قرآنی تحت عنوان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار می شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فسا افزود: به برگزیدگان این آزمون جوایز نقدی اهدا و به تمامی شرکت کنندگان که امتیاز بالای ۹۵ را کسب کنند لوح تقدیر اهدا می گردد و به نفراتی که موفق به کسب حد نصاب قبولی شوند گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.