به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که هفت فروند هواپیمای AC-۲۰۸ را برای نیروهای هوایی افغانستان خریداری خواهد کرد.

آمریکا این هواپیماها که کاربری حمل و نقل دارند را از شرکت سازنده آن در این کشور برای نیروی هوایی افغانستان خریداری می کند.

هم اکنون ارتش افغانستان چندین هواپیمای «AC-۲۰۸-S » برای انتقال نظامیان و افسران دارد، اما هواپیماهای جدید، مدرن تر از هواپیماهای کنونی است.

بر اساس این گزارش شرکت سازنده این هواپیماها اعلام کرده است که قابلیت مسلح کردن این هواپیماها نیز وجود دارد.

لازم به ذکر است که واشنگتن در برنامه چهار ساله خود بودجه ۷ میلیارد دلاری را به منظور افزایش توانمندی‌های نیروی هوایی افغانستان در نظر گرفته است.

به گفته «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان قرار است تا سال ۲۰۲۰ میلادی نیروی هوایی این کشور به طور کامل تجهیز شود.

نیروی هوایی افغانستان اکنون ۱۲۰ فروند هواپیما در ناوگان هوایی خود دارد که شامل هواپیماهای «Cessna ۲۰۸»، سوپر توکانو و هواپیماهای ترابری «C-۱۳۰» می‌شود.