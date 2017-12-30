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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهدیشهر:

شکارچیان قوچ و کل وحشی در منطقه پرور مهدیشهر دستگیر شدند

شکارچیان قوچ و کل وحشی در منطقه پرور مهدیشهر دستگیر شدند

مهدیشهر - رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهدیشهر گفت: شکارچیان غیرمجاز قوچ وحشی و راس کل وحشی در منطقه حفاظت شده پرور دستگیر شدند.

عباس زارع  در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری متخلفان شکارغیر مجاز در منطقه حفاظت شده پرور خبر داد و ابراز داشت: ماموران اجرایی پاسگاه صیدوا روز گذشته هنگام گشت و پایش منطقه متوجه رد مشکوک خودرو شدند که بررسی اولیه نشان داد، رد مذکور به یکی از آغل های دامداران مربوط می شود.

وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست پس از حضور در آغل، چوپان را هنگام حمل دیگ مشاهده می کنند که با سوال از وی در خصوص محتویات دیگ و با ضد و نقیض جواب دادن چوپان مواجه می شوند، که پس از بررسی محتوی دیگ متوجه وجود گوشت شکار در آن می شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهدیشهر ادامه داد: چوپان برای تبرئه خود با دستپاچگی گوشی تلفن همراه خود را که در آن عکس های شکار و پوست کندن کل وحشی بود را به ماموران نشان داده و مدعی می شود در روز گذشته اربابش (صاحب آغل) به همراه دو نفر دیگر به شکار کل وحشی رفتند و گوشت شکار را وی در اختیار او گذاشته است.

زارع در ادامه تصریح کرد: با اظهارات چوپان صورت جلسه تنظیم و وی به همراه گوشی تلفن، تحویل عوامل انتظامی (پلیس اطلاعات) مهدیشهر می شود که بررسی بیشتر عکس ها نشان داد که تصاویری از شکار یک راس قوچ وحشی نیز در گوشی، وجود دارد.

وی افزود: با پیگیری قضایی صاحب آغل (متخلف) دستگیر و به شکار یک راس کل وحشی و یک راس قوچ وحشی اعتراف می کند.

کد مطلب 4186486

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