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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۱

تدکس دانشگاه هنر برگزار شد

تدکس دانشگاه هنر برگزار شد

دومین دوره تدکس دانشگاه هنر با موضوع «نوهنجار» روز جمعه هشتم دی ماه، در تالار فارابی این دانشگاه با حضور سخنرانان و مهمانان ویژه این مراسم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه هنر، این رویداد میزبان ۷ سخنران از جمله آرش برهمند (روزنامه‌نگار)، جلال تهرانی (نویسنده و کارگردان تئاتر)، غلامرضا خسروشاهی (ریاضی‌دان و پژوهشگر ارشد)، دکتر هوشیار خیام (موسیقی‌دان و آهنگساز)، ماکان عیدی‌پور (کارشناس مسائل استراتژیک)، کامران کامرانی (کارآفرین و مشاور کسب و کار)، زهرا نعمتی (ورزشکار و قهرمان پارالمپیک) بود.

سخنرانان تدکس با موضوع نوهنجار برای مخاطبان تدکس از مهم ترین تجربیات زندگی خود گفتند. همچنین میهمانان ویژه این مراسم بابک صفرنژاد، هوشنگ گلمکانی، اسماعیل شفیعی و بهادر مالکی  بودند.

نوهنجار بدین معناست که انسان مدرن با عبور از موانع و گذر از فرای روزمرگی به نقطه‌ جدیدی از تاریخ بشری رسیده است. انسانی که برای بقا، می‌بایست خود را با شرایط انطباق داده و کنترل ذهن، بدن و جهان خود را به دست گیرد تا در مسیر شکوفایی قدم بردارد.

این کار نیازمند زمان، تعهد و از همه مهم‌تر همکاری است. حاصل این موارد آینده‌ای است که «نوهنجار» ما را خواهد ساخت.

تد (TED) یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی است که خود را وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده‌های الهام‌بخش و نو برای عموم شهروندان یا متخصصان و علاقه‌مندان به یک حوزه خاص کرده است و هر سال رویدادهای بسیاری با الگوبرداری از شیوه این سازمان و به‌صورت مستقل در کشورهای مختلف با همین هدف برگزار می‌شود.

کد مطلب 4186488
زهرا سیفی

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