تدکس دانشگاه هنر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه هنر، این رویداد میزبان ۷ سخنران از جمله آرش برهمند (روزنامه‌نگار)، جلال تهرانی (نویسنده و کارگردان تئاتر)، غلامرضا خسروشاهی (ریاضی‌دان و پژوهشگر ارشد)، دکتر هوشیار خیام (موسیقی‌دان و آهنگساز)، ماکان عیدی‌پور (کارشناس مسائل استراتژیک)، کامران کامرانی (کارآفرین و مشاور کسب و کار)، زهرا نعمتی (ورزشکار و قهرمان پارالمپیک) بود.

سخنرانان تدکس با موضوع نوهنجار برای مخاطبان تدکس از مهم ترین تجربیات زندگی خود گفتند. همچنین میهمانان ویژه این مراسم بابک صفرنژاد، هوشنگ گلمکانی، اسماعیل شفیعی و بهادر مالکی بودند.

نوهنجار بدین معناست که انسان مدرن با عبور از موانع و گذر از فرای روزمرگی به نقطه‌ جدیدی از تاریخ بشری رسیده است. انسانی که برای بقا، می‌بایست خود را با شرایط انطباق داده و کنترل ذهن، بدن و جهان خود را به دست گیرد تا در مسیر شکوفایی قدم بردارد.

این کار نیازمند زمان، تعهد و از همه مهم‌تر همکاری است. حاصل این موارد آینده‌ای است که «نوهنجار» ما را خواهد ساخت.

تد (TED) یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی است که خود را وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده‌های الهام‌بخش و نو برای عموم شهروندان یا متخصصان و علاقه‌مندان به یک حوزه خاص کرده است و هر سال رویدادهای بسیاری با الگوبرداری از شیوه این سازمان و به‌صورت مستقل در کشورهای مختلف با همین هدف برگزار می‌شود.