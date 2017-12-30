هاجر چنارانی در حاشیه مراسم نه دی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی خود همواره با توطئههای خارجی و عناصر خائن و دنبالهروی آنان در داخل روبهرو بوده است اما همواره با یاری خدا در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و رهبری حکیمانه ولی فقیه زمان خود، این مشکلات را یکی پس از دیگری نهتنها پشت سر گذاشته، بلکه تهدیدات را نیز به فرصتهایی استثنایی تبدیل کرده است.
وی افزود: نمونههای مختلفی از این توطئهها شامل جنگ تحمیلی، کودتا، تحریم و توطئههای مختلف سیاسی که از نمونههای بارز آن فتنه سال ۱۳۸۸ بود را می توان در این حوزه نام برد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت : یوم الله ۹ دی ماه سرآغاز فصلی نوین در پیوند مستحکم امت اسلامی با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) و تجلیگاه بیعت با مقام معظم رهبری و صحنهای شکوهمند و آموزنده از مقاومت و ایستادگی مقتدرانه ملت بزرگ ایران اسلامی در چهل سال اخیر برای غلبه بر توطئهها و طراحیهای شوم جبهه دشمن و چالشها و بحرانهای فراروی مسیر بالندگی و پیشروندگی میهن اسلامی به شمار میرود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد : اما امروز در شرایطی وارد هشتمین سالگرد یوم الله نه دی می شویم که در چند سال اخیر با عدم تدبیر و نظارت دقیق برخی از مسئولین ارشد نظام متاسفانه معیشت و اقتصاد مردم به تنگنا کشیده شده و بیکاری و رکود و گرانی صبر و تحمل مردم را به سر آورده است.
چنارانی گفت : امروز باید کنار مردم ایستاد و دشمن زمانی قادر به سوء استفاده خواهد بود که میان مردم و نظام شکافی ببیند و به عمیق تر شدن آن طمع کند.
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