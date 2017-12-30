به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فخریه کاشان در حاشیه مراسم ورود دو فروند ATR به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در نشست خبری گفت: پیچیدگی های معامله با غرب موضوعی است که در تاریخ ایران نوشته می شود و هوشیاری ایران – ایر، بانک مرکزی و وزارت راه برای همگان مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه دفاتر حقوقی دنیا به دنبال آن هستند تا رصد کنند که وجوه ایران برای خرید این هواپیماها از چه کانال هایی گذر می کند تا آن را توقیف کنند، اظهار داشت: دو ماه قبل تعدادی از دفاتر حقوقی خارجی علیه ایران دعاوی پوچی را از قبیل اینکه ایران در ۱۱ سپتامبر دخالت داشته دنبال می کردند و از شرکت بوئینگ خواستند تا قرارداد خود با ایران را افشاء کند اما هدف اصلی آنها این بود که مسیر پولی که برای خرید هواپیماها پرداخت می کنیم را ردیابی و این مبلغ را توقیف کنند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل گفت: قراردادها آنگونه نیست که ما می خواهیم. متأسفانه دیگران نوشته اند و چون انحصار دارند ما باید آن را اجرا کنیم. به هرحال تیم مذاکره کننده ایران در زمان خرید هواپیماها سعی کرد سختی های این قراردادها را کم کرده و منافع ایران را در حداکثر ممکن تأمین کند.

فخریه کاشان با اشاره به تلاش بانک صنعت و معدن برای تأمین مالی این قراردادها تصریح کرد: باید هما بتواند مسیر جدیدی را انتخاب کند چرا که این هواپیماها قسط دارد و زمانی این اقساط بازپرداخت می شود که ایران – ایر سوددهی داشته باشد بنابراین اگر نتوانیم هزینه های هما را کم کنیم و به درآمدهای ایران-ایر بیفزاییم و همچنین اگر حداکثر بهره برداری را از هواپیماهای موجود کنیم خطر این وجود دارد که نتوانیم اقساط را بپردازیم و این یعنی فاجعه برای ایران- ایر.

وی ادامه داد: قرار است ATR ها برای مناطق کمتر توسعه یافته و فرودگاه های کوچک خدمت رسانی کنند. از آنجا که این هواپیماها کم مصرف بوده و تجهیزات فرودگاهی کمی می خواهد، باید بهترین خدمت را به مردم ارائه دهیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در یک سال آینده میلادی می توانیم بقیه ATR ها و تعدادی از هواپیماهای پهن پیکر را وارد کنیم و عمر ناوگان هما را که در حال حاضر ۲۰ ساله است به کمتر از ۱۵ سال برسانیم.

فخریه کاشان درباره منابع تأمین مالی خرید هواپیماهای هما اظهار داشت: سه منبع برای تأمین مالی هواپیما داریم، یکی وامی که از صندوق توسعه ملی گرفتیم، دیگری منبعی که خود فروشنده ها قرار است تأمین مالی کنند و منبع سوم لیزینگ است. تأمین مالی ۱۲ ATR باقیمانده بر عهده سازنده است ضمن اینکه با یک شرکت لیزینگ در حال مذاکره ایم. اقساط آنها ۳ ماه یک بار است و خود هواپیما ها تضمین بازپرداخت این تسهیلات هستند و دولت تضمین نمی دهد بنابراین اقساط ATR ها را از درآمد خود هواپیماها می دهیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درباره مناقصه تأمین مالی هواپیماهای باقیمانده ایرباس و بوئینگ گفت: برای انتخاب فاینانسور مناقصه برقرار شد و ۵ شرکت باقی ماند ولی با تهدیدات امریکا به دو شرکت تقلیل یافت. در حال حاضر با این دو شرکت در تماس هستیم و درفت های (پیش نویس) قرارداد مبادله شده و تا پایان سال جاری شمسی (۱۳۹۶) قراردادها نهایی می شود. این قرارداد برای خرید سه فروند ایرباس است که تحویل آنها در ۲۰۱۸ خواهد بود. همچنین بوئینگ هم متعهد شده ۸ فروند را خودش تأمین مالی کند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره سرنوشت هواپیماها در صورت عدم پرداخت اقساط تصریح کرد: بانک صنعت و معدن از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات را به هما داده است و اگر اقساط را ندهیم این بانک، هواپیماها را برای خود بر می دارد. اما برنامه ریزی ایران ایر به گونه ای است که در حال بازسازی ساختار مالی است تا بتواند اقساط را به موقع بدهد.

فخریه کاشان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: هیچ شرکتی را برای دریافت این ۳۳۰ میلیون دلار ثبت نکردیم و هما مستقیماً این پول را دریافت کرد. مجوز قانونی اعطای تسهیلات به هما نیز در دولت قبل از روحانی در هیئت دولت صادر شد تا صندوق توسعه ملی بتواند مستقیما به ایران – ایر وام بدهد. زمان تنفس این وام نیز یک سال است.

به گفته وی هر دو فاینانسور هواپیماهای باقیمانده، خارجی هستند که یکی اروپایی و دیگری چینی است. ضمن اینکه رقم فاینانس شرکت های سازنده و درصد سود آنها گران تر بوده و زمان بازپرداخت کمپانی های ایرباس و بوئینگ ۱۰ ساله است. در حالی که شرکت های فاینانسور غیرسازنده با سود کمتر و بازپرداخت ۱۲ تا ۱۵ ساله این تسهیلات را پرداخت می کنند.