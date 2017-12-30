۹دی اثبات آمادگی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در آغاز هفته بصیرت با اشاره به ظاهر فتنه سال ۸۸ که به بهانه انتخابات ریاست جمهوری و با دروغ تقلب بزرگ، راهی را آغاز کرد که ابطال انتخابات و در واقع آن چنان‏ که حامیان خارجی فتنه اذعان کردند، براندازی نظام جمهوری اسلامی بود گفت: از سال ۱۳۵۷، ایران اسلامی همیشه در معرض توطئه‏ ها و دشمنی‏ های نظام سلطه به رهبری شیطان بزرگ آمریکا بوده و ۹دی اثابت کرد که نظام جمهوری اسلامی در مقابل پیچیدگی ‌های جنگ نرم همیشه آماده است.

نماینده ولی فقیه در صفادشت با تاکید بر فتنه های ایجاد شده توسط رژیم استکباری ایالات متحده با هم‏ پیمانانش برعلیه نظام اسلامی در پنج مقطع مشخص اظهار داشت: در دهه اول با تحریک جنگ ‏های قومی و مذهبی، حمله مستقیم به ایران در واقعه طبس، طراحی کودتای نوژه و سپس تحریک صدام جهت تجاوز به ایران، براندازی مستقیم را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد : در رویکرد دوم یعنی از سال ۶۷ جنگ نرم را علیه جوانان انقلاب شروع کردند که مقام معظم رهبری فرمود این جنگ نرم و شبیخون فرهنگی است.

حسینی با اشاره به اینکه در دوره دوم خرداد، سعی کردند حاکمیت دوگانه و شکاف بین مسئولان ایجاد کنند گفت: تلاش کردند با انقلاب های رنگی علاوه بر تشدید اختلافات و درگیری مسئولان، این ‏بار متن جامعه را در مقابل هم قرار داده و به‏زعم خود پرونده انقلاب اسلامی ایران را ببندند.

امام جمعه صفادشت افزود : پنجمین رویکرد جدی آمریکا در تشدید همه‏ جانبه تحریم‏ ها برای کند کردن پیشرفت ایران و فراتر از آن ایجاد نارضایتی در بین آحاد مردم برای رویگردانی اجتماعی و آشوب آغاز شد و یک هفته بعد از انتخابات دشمنان خارجی و مزدوران داخلی از مرگ نظام جمهوری اسلامی سخن به‏ میان آوردند و اعلام کردند که انتخابات بهانه بود تا به هدف اصلی خود که براندازی است دست پیدا کنیم.

امام جمعه صفادشت در پایان با اشاره به پروژه القاء تقلب در انتخابات را برای واژگونی نظام گفت: اگر انتخابات ابطال میشد باز هم کاندیداهای آنها شکست میخورد، پس فایده این طرح چه بود، اگر نظام ابطال انتخابات را می پذیرفت، آنگاه ما بحث عدم صلاحیت شورای نگهبان و وزارت کشور و به‏ طور کلی نهادهای نظام را برای برگزاری مجدد انتخابات دنبال و نظام را وادار به سازوکار دیگری که لازمه آن تعویق یک‏ساله انتخابات بود می‏ کردیم در این یک‏ سال طبعاً نهادهای نظام به‏ خصوص دولت به تعلیق درمی آمد و اوضاع از کنترل نظام خارج می‏ شد، آنگاه در این یک ‏سال ما زمینه تغییرات اساسی در نظام را فراهم می‏ کردیم.