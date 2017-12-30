اولین مرحله اردوی تیم ملی کانوپولوی آقایان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ،۱۰ قایقران به دور جدید تمرینات تیم ملی کانوپولو با هدف حضور موفق در مسابقات قهرمانی جهان دعوت شدند. این اردو از فردا ۱۰ دی ماه در دریاچه آزادی آغاز می شود و تا ۱۳ دی ماه ادامه پیدا خواهد کرد.

محمد یزدانی از مازندران، رضا بیگی از چهارمحال و بختیاری، شایگان خیرالهی، علی قدمی و محمدعلی ملایی از البرزف رضا انصاری از تهران، میلاد جعفری از کرمانشاه، محمدصدیق حشمتیان از کرمانشاه و رامین غیاثوند و محمدرضا جمشیدیان ثالث از مرکزی قایقرانان دعوت شده به این مرحله از اردو هستند. اشکان صیادی و مهرگان خیرالهی به عنوان سرمربی و مربی این تیم را هدایت خواهند کرد.