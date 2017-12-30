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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

هم زمان در سراسر استان کرمانشاه برگزار شد؛

گرامیداشت روزبصیرت/ از حضور مردم اهل سنت تا زلزله زدگان سرپل ذهاب

گرامیداشت روزبصیرت/ از حضور مردم اهل سنت تا زلزله زدگان سرپل ذهاب

کرمانشاه- مراسم گرامیداشت روز بصیریت در سراسر استان کرمانشاه از جمله در مناطق اهل سنت و زلزله زده استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر کرمانشاه در مقابل مسجد جامع این شهر سالروز حماسه نهم دی ماه و پایان فتنه آمریکایی-صهیونیستی را گرامی داشتند.

دستنوشته هایی در مطالبات اقتصادی و معیشتی در عین هشدار به رسانه های صد انقلاب و منافقین از نکات جالب توجه این مراسم بود.

همچنین حضور همه مردم و مسیولین از گرایش های مختلف فکری، حضور استاندار کرمانشاه در کنار نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه کرمانشاه، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و... بر شکوه این حضور افزوده بود.

همزمان مردم اهل سنت شهرستانهای روانسر، جوانرود، پاوه و ثلاث باباجانی روز بصیرت را گرامی داشتند و با آرمانهای امام و رهبری و شهدا تجدید میثاق کردند.

حضور مردم شهرستانهای زلزله زده سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلان غرب و ثلاث باباجانی در مراسم های بزرگداشت نهم دی ماه نیز در رسانه ها بازتاب داشت.

مردم شهرستانهای شرقی استان کرمانشاه نیز در مراسم های گرامیداشت روز نهم دی ماه حضور چشمگیری داشتند.

کد مطلب 4186510

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