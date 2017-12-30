  1. استانها
  2. همدان
۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

رئیس اوقاف و امور خیریه اسدآباد:

عملیات نصب گنبد امامزاده هادی(ع) اسدآباد در حال انجام است

عملیات نصب گنبد امامزاده هادی(ع) اسدآباد در حال انجام است

اسدآباد - رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان اسدآباد از انجام عملیات نماسازی، اسکت بندی و زیر سازی برای نصب گنبد امامزاده هادی (ع) شهرستان اسدآباد خبر داد.

علی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار نماسازی و نصب گنبد امامزاده هادی (ع) روستای چنارشیخ سفلی شهرستان اسدآباد در حال انجام است، عنوان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه و هیئت امنای این آستان مقدس در زمینه نصب این گنبد اقدام کرده و عملیات اجرای آن با هزینه ۴۰ میلیون تومان در حال انجام است.

رئیس اداره اوقاف اسدآباد یادآور شد: هزینه این امر با کمک های مردم و خیرین روستای ولایت مدار چنار شیخ سفلی این شهرستان و با پیگیری های به عمل آمده توسط هیئت امنای این امام زاده واجب التعظیم پرداخت شده است.

رئیس اوقاف شهرستان اسدآباد در مورد تسطیح مسیر این امام زاده نیز اظهار کرد: عملیات تسطیح مسیر ورودی و جاده منتهی به این امام زاده نیز با همکاری بسیج سازندگی انجام شده است.

علی قبادی اظهار داشت: برنامه ریزی لازم  در زمینه شروع ساخت ضریح  این امام زاده نیز در حال انجام است.

کد مطلب 4186513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها