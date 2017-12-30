عملیات نصب گنبد امامزاده هادی(ع) اسدآباد در حال انجام است

علی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار نماسازی و نصب گنبد امامزاده هادی (ع) روستای چنارشیخ سفلی شهرستان اسدآباد در حال انجام است، عنوان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه و هیئت امنای این آستان مقدس در زمینه نصب این گنبد اقدام کرده و عملیات اجرای آن با هزینه ۴۰ میلیون تومان در حال انجام است.

رئیس اداره اوقاف اسدآباد یادآور شد: هزینه این امر با کمک های مردم و خیرین روستای ولایت مدار چنار شیخ سفلی این شهرستان و با پیگیری های به عمل آمده توسط هیئت امنای این امام زاده واجب التعظیم پرداخت شده است.

رئیس اوقاف شهرستان اسدآباد در مورد تسطیح مسیر این امام زاده نیز اظهار کرد: عملیات تسطیح مسیر ورودی و جاده منتهی به این امام زاده نیز با همکاری بسیج سازندگی انجام شده است.

علی قبادی اظهار داشت: برنامه ریزی لازم در زمینه شروع ساخت ضریح این امام زاده نیز در حال انجام است.