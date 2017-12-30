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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین :

۲۰ درصد تخم مرغ واحدهای تخمگذار بصورت روزانه در قزوین توزیع شود

۲۰ درصد تخم مرغ واحدهای تخمگذار بصورت روزانه در قزوین توزیع شود

قزوین- معاون ا مور اقتصادی استانداری قزوین گفت: به منظور کنترل بازار، روزانه ۲۰ درصد تخم مرغ تولیدی واحدهای تخمگذار استان با قیمت مصوب ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان توزیع شود.

به گزارش خبرنگار مهر،   منوچهر حبیبی روز شنبه در جلسه  تنظیم بازار اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار وظیفه کنترل بازار و رصد عرضه و تقاضای محصولات را دارد که در این زمینه اقدامات لازم انجام می شود.

وی یادآور شد : با نزدیک شدن به ایام پایانی سال؛ باید نظارت دقیق و مناسبی بر بازار توزیع کالاهای اساسی و موردنیاز شهروندان انجام شود.

حبیبی اظهارداشت : باید با دقت و هوشیاری، آینده نگری و پیش بینی بازار را بخوبی رصد کنیم تا دچار التهاب نشود و همه وظیفه داریم تلاش کنیم تا مشکلی در تامین مایحتاج و مواد غذایی مورد نیاز شهروندان ایجاد نشود.

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین گفت : جلسات ستاد تنظیم بازار تا شب عید هر هفته باید در شهرستان ها  بطور منظم تشکیل شود تا برنامه ریزی لازم برای تامین اقلام وکالاهای اساسی مردم صورت گیرد.

حبیبی به موضوع توزیع تخم مرغ در سطح استان اشاره کرد : استان قزوین یکی از قطب های مهم تولید مرغ و تخم مرغ در کشور محسوب می شود که بایستی تدابیر لازم برای تولید بیشتر در این زمینه اندیشیده شود.

حبیبی خاطر نشان کرد: در آستانه شب عید با توجه به مصرف بالای  تخم مرغ در بین شهروندان، بایستی از هم اکنون میزان نیاز استان را افزایش داد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 4186515

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