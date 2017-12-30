  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

در بازار آزاد تهران؛

دلار دوباره از مرز ۴۲۰۰تومان گذشت/سکه طرح جدید ۸هزارتومان گران شد

دلار دوباره از مرز ۴۲۰۰تومان گذشت/سکه طرح جدید ۸هزارتومان گران شد

در جریان معاملات بازار آزاد، نرخ سکه دوباره از مرز ۴۲۰۰ تومان گذشت و به ۴۲۰۴ تومان رسید؛ ضمن اینکه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم، ۸ هزار تومان گران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۱۴ تومان رسید، ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم بدون تغییر قیمت به یک میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۳ تومان رسید.

هر نیم سکه ۶۹۸ هزار و ۶ تومان، ربع سکه ۴۱۳ هزار و ۴۱ تومان و سکه یک گرمی ۲۷۲ هزار و ۲ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۲ دلار و ۸۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۳۲ هزار و ۸۳۴ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۲۰۴ تومان، یورو ۵۰۷۵ تومان، پوند ۵۶۸۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۲۰ تومان و درهم امارات ۱۱۵۳ تومان است.

کد مطلب 4186520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها