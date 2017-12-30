العبادی: فاسدان همان کسانی هستند که باعث ورود داعش به عراق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در سخنانی تأکید کرد: فاسدانی که در عراق هستند همان کسانی‌اند که موجبات نفوذ داعش در کشور را فراهم آوردند.

نخست وزیر عراق در این خصوص تصریح کرد: فاسدان کسانی هستند که بر ثروت های کشور را به ناحق در اختیار گرفتند و زمینه ورود داعش به عراق را فراهم کردند.

وی در ادامه یادآور شد: از این پس و به دنبال شکست گروه تروریستی ـ تکفیری داعش دیگر به چنین افراد فاسدی اجازه تسلط بر اموال و ثروت های ملی را نخواهیم داد. این اموال باید در راستای خدمت به شهروندان به کار گرفته شوند.

العبادی تصریح کرد: ما همچنان به تعقیب بازمانده‌های تروریست های داعش در هر نقطه از خاک عراق ادامه می دهیم. تا نابودی آخرین موضع از مواضع داعش از حرکت نخواهیم ایستاد.

وی در پایان خواستار تشکیل کمیته های ملی برای پیگیری وضعیت خانواده های شهدای عراقی و رسیدگی به آنها شد.