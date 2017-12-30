۹ دی فتنه ۲۰ ساله را کور کرد/ پذیرش ولایت الهی رمز پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در سپاه قدس در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ماه در تجمع بزرگ مردم کرمانشاه اظهار داشت: اگر امتی به سمت نور حرکت کرد، سرپرستی این جامعه به دست خدا می افتد و خداوند والی این جامعه می شود و هر زمان جامعه ای از ظلمت عبور کرده و به سمت نور برود آن ایام، ایام الهی می شود.

وی با اشاره به آیات قرآن در این زمینه تصریح کرد: طبق آیات قرآن این روزها باید در جامعه و متن مردم پر رنگ شود تا نسل های امروز و نسل آینده بداند چه عظمت هایی می توان آفرید.

سخنران مراسم گرامیداشت ۹ دی در کرمانشاه افزود: این عظمت ها که می توان آفرید عامل عزت جامعه اسلامی و بزرگی یک ملت است.

این مسئول با بیان اینکه یکی از این ایام الله نهم دی ماه است، گفت: در سال ۸۸ ملت ایران در تمام شهرها و روستاها یک حماسه عظیم آفریدند.

وی افزود: اولین حماسه این ملت، حضور در صحنه انقلاب بود. در عرصه انقلاب ایام الله زیاد داریم و روزهای الهی چون ۱۷ شهریور ۵۷ نیز قابل ذکر است.

حجت الاسلام شیرازی خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن نیز یک عزت و عظمت را برای مردم ایران به نمایش می گذارد. ملتی با دست خالی اما با ایمان، وحدت، اقتدار، صبر و شجاعت زیر چتر ولایت و بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) مقابل طاغوت ایستاد.

وی یادآور شد: روز اول بهمن ۵۷ حکومت طاغوت اعلام حکومت نظامی کرد و امام بزرگوار به عنوان رهبر این جامعه فرمان دادند مردم در تهران باید حکومت نظامی را بشکنند و در استان ها کسی به این حکومت نظامی توجه نکند. مردم در خیابان ها بیایند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گفت: بعضی علما آنروز رفتند و به امام گفتند که معنای این فرمان شما قتل عام است، مردم را به خیابان نکشانید، چرا که کشته می شوند و انقلاب شکست می خورد.

وی خاطرنشان کرد: امام به یک قدرت اعتقاد داشت و معتقد بود که اگر ملتی تحت فرمان خدا حرکت کند، خدا والی این جامعه است و امتی با ولایت خداوند، شکست ندارد.

این مسئول گفت: با این اعتقاد مردم وارد خیابان شدند و در حالی که عصر ۲۱ بهمن حکومت نظامی بود، صبح ۲۲ بهمن حکومت طاغوت ویران شده بود.

وی یادآور شد: دنیا باور نمی کرد ملتی با دست خالی به اینجا برسد و دلیل آن چیزی نیست جز اینکه پشتیبان این ملت قدرتی بود که تمام قدرت های دنیا نمی توانستند این قدرت را بشکنند. آن قدرت، قدرت خدا بود که پشت سر این ملت قرار داشت و کسانی که باور نمی کردند، دیدند.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به حمله صدام طی جنگ ۸ ساله به کشور گفت: تجاوز وحشیانه صدام با پشتیبانی بسیاری کشورها آمدند تا جمهوری اسلامی را از بین ببرند اما نتوانستند. امروز امت اسلامی عراق در کنار ملت ایران در مقابل آمریکا، اسرائیل، داعش و دشمنان بشریت ایستاده است. این عزت انقلاب اسلامی و ملتی است که زیر چتر ولایت سینه می زند و از ولایت و رهبری فاصله نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان دیدند با جنگ نتوانستند انقلاب را بشکنند، سراغ بحث تهاجم فرهنگی رفتند

این مسئول ادامه داد: در عرصه تهاجم فرهنگی هم نتوانستند، پس آمدند در سال ۸۸ با یک برنامه تدوین شده ۲۰ ساله وارد یک فاز جدید شدند و پشت پرده برنامه ریزی کردند که فتنه هایی را شکل دهند. آمدند برنامه ریزی کردند که بتوانند با یک انقلاب ننگین، جمهوری اسلامی را متلاشی کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: ایشان در روزهای آغازین فتنه ۸۸ در خطبه های نماز جمعه تهران فرمودند، آنها خیال کردند که ایران گرجستان است و می توانند ملت ایران را فریب دهند، اختلاف بیاندازند و انقلاب را شکست دهند.

شیرازی تصریح کرد: طراحی فتنه ۸۸ یک طراحی پیچیده بود و برنامه ریزی کرده بودند. کسی باور نمی کرد و حتی در روزنامه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری علیه امام (ره) و انقلاب وارد فاز شدند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس خاطر نشان کرد: برای تجلیل از شاه معدوم ایران مقاله نوشتند و از خاندان پهلوی و فرح پهلوی هم در روزنامه اعتماد ملی و هم در روزنامه اعتماد تجلیل کردند و تصور می کردند که همه چیز تمام شده است.

وی افزود: در برخی روزنامه ها حتی از نخست وزیران دوران طاغوت تجلیل کردند و انگلیسی ها، آمریکایی ها، اماراتی ها و آلمانی ها کنفرانس تشکیل دادند و برنامه ریزی کردند و عده ای را از ایران به آن کشورها بردند و آموزش براندازی دادند. بعدا آمدند بیان کردند که اشتباه کردیم و زمانی این را گفتند که فتنه شکست خورده بود و به هدف نرسیدند. تصور می کردند که به هدف می رسند.

وی گفت: بعضی ها هم در کشور غافل شدند و بر تبل تقلب کوبیدند. مقام معظم رهبری فرمودند، این آقایانی که می گفتند در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده است، در جلسات خصوصی خود می گویند که تقلبی در کار نبود و امکان تقلب وجود نداشت. چرا این حرفها را نمی آیند علنا در میان مردم بزنند.

شیرازی ادامه داد: برخی امروز در کشور می گویند که سران فتنه باید آزاد باشند، آزاد باشند که فتنه کنند؟ نخیر ملت انقلابی ایران، شهید داده و ملت غیور کرمانشاه اجازه نمی دهد که فتنه گران دوباره درون این کشور بیایند و فتنه کنند و به بخواهند انقلاب ما را تضعیف کنند. این ملت پای ارزش ها، انقلاب، ولایت و دین خود ایستاده است.