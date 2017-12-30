یوسف خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل تأمین راحت‌تر و مصرف آسان‌تر گرایش به قرص‌های روان‌گردان با افزایش همراه است.

وی افزود: میزان کشفیات قرص‌های روان‌گردان نیز در سال جاری و در مقایسه با سال گذشته با افزایش همراه است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید به تغییر سلیقه مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی اضافه کرد: متأسفانه مصرف قرص‌های روان‌گردان نیز با افزایش همراه شده است.

خدادادی تأکید کرد: یکی از اشکالات مقابله با اعتیاد تمرکز بیش‌ازحد به امر مبارزه و دستگیری بوده و این در حالی است که می‌بایست به مقوله پیشگیری توجه بیشتری شود.

وی متذکر شد: با توجه به تغییر الگوهای مصرف نیز ضروری است خانواده‌ها با دقت و مراقبت از جوانان و نوجوانان در امر پیشگیری مشارکت کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان متذکر شد: به ویژه مصون‌سازی نوجوانان و جوانان از اعتیاد ضرورت ویژه داشته و ضروری است تمامی دستگاه‌ها نسبت به مصون‌سازی همت بیشتری داشته باشند.