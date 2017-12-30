فتنه گران در سال ۸۸ به دنبال براندازی نظام بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی پیش از ظهر امروز در آئین بزرگداشت ۹ دی ماه در حرم علی ابن مهزیار اهوازی اظهار کرد: روز ۹ دی هر سال، یادآور حماسه آفرینی مردم ایران برای مقابله با فتنه ای بود که به منظور تضعیف حاکمیت الهی بود و حضور با صلابت مردم، این فتنه را خنثی کرد.

وی افزود: شک نکنید که فتنه ۸۸ نه اولین فتنه در ایران بود و نه آخرین آن خواهد بود ولی فتنه گران بدانند مردم ایران با درک درستی که از پیامدهای این گونه حوادث دارند، در این شرایط بی تفاوت نخواهند بود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه فتنه ۸۸ عبرت های بی شماری برای این کشور داشت، بیان کرد: آمریکا برای براندازی انقلاب های مختلف در کشورهای مختلف، شیوه های مختلفی دارد و برای برخی ها از شیوه سخت افزاری و برای برخی دیگر از شیوه نرم استفاده می کند. برای نمونه در عراق و افغانستان و در کل ۲۲ کشور به صورت مستقیم حمله نظامی کرد ولی همین آمریکا در کشورهای دیگر مثل شوروی سابق یا اوکراین شیوه نرم را در پیش گرفته است.

حجت‌الاسلام سعیدی ادامه داد: جنگ نرم برای آمریکا و کشورهای غربی هزینه ای به مراتب کمتر نسبت به جنگ دارد و آنها با همین کار، شوروی را ساقط و یک امپراطوری را از صحنه خارج کردند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان هر دو شیوه را برای مقابله با کشورمان در پیش گرفته اند، بیان کرد: آنها ابتدا با جنگ نیابتی توسط صدام حرکت به سمت مقابله با ایران حرکت کرده اند. بعد از آن متوصل به شیوه های محاصره اقتصادی رفتند و در نهایت به سمت جنگ نرم رفتند. ملت باید بدانند که هدف همه این موارد نابودی انقلاب است و برای دشمن تعامل و مذاکره با محاصره و جنگ فرقی نمی کند.

حجت‌الاسلام سعیدی افزود: فتنه ۸۸ در واقع یک کودتای مخملی بود و جریانی که به دنبال حاکم کردن تفکر خود بودند و احساس می کردند جلوی این تفکر از سوی گروه های انقلابی گرفته شده است، با ایجاد فتنه به دنبال یک جنگ نرم برای براندازی بودند.