به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه پایتخت به قدر پناه گرفتن هم فضای امن ندارد، گفت: چنین اظهاراتی پخته و سنجیده نیست و امکان ندارد در تهران حتی یه فضای امن برای پناه گرفتن وجود نداشته باشد البته از سویی پایتخت به هیچ وجه برای مواجهه با زلزله احتمالی آماده نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند به اندازه کافی منابع و فرصت در اختیار داشتیم اما متاسفانه برای مقابله با بحران های احتمالی صرف نشده است.

وی وجود بافت های فرسوده، عدم رعایت ضوابط بلند مرتبه سازی، مدیریت حمل و نقل شهری و طرح های تفصیلی و جامع شهری را از دلایل عدم آمادگی مقابله با زلزله احتمالی پایتخت دانست و گفت: مهمتر از تمامی این موارد عدم ارایه آموزش مناسب به شهروندان است که این ضعف را در زلزله اخیر به وضوح مشاهده کردیم به گونه ای که در این حادثه کوچک با ازدحام مردم در خیابان ها و بزرگراه ها، شلوغ شدن پمپ بنزین ها و قفل شدن بزرگ راه ها مواجه شدیم و این نشانه این است که مردم تهران برای مواجهه با بحران های بزرگ به هیچ وجه آماده نیستند و آموزش های لازم را ندیده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به عنوان نماینده مردم و یک شهروند تهرانی از تمامی دستگاه هایی که در این موضوع دخیل هستند تقاضا دارم هر چه سریع تر در کنار اتخاذ تدابیر لازم فکری، فرهنگی و آموزشی آمادگی لازم را برای مواجهه با بحران های احتمالی داشته باشند زیرا اگر در این مساله کوتاهی و غفلت کنند هرگز نمی توانند در مقابل آسیب هایی که از ناحیه بحران و حوادث احتمالی به شهروندان وارد شود در نزد خداوند و مردم پاسخگو باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با یادآوری اینکه مجلس در برنامه ششم به نحو احسن به مساله آماده سازی ابنیه و ظرفیت های شهری برای مواجهه با بحران های احتمالی پرداخته است، تصریح کرد: می طلبد دولت هر چه سریع تر برای اجرای احکام برنامه ششم برنامه عملیاتی و زمانبندی شده تهیه و تدوین کند.

عضو مجمع نمایندگان تهران افزود: منابع باید برای پروژه های اولویت دار و مهم پایتخت مانند نوسازی بافت های فرسوده هزینه و صرف شود؛ باید با عبرت گرفتن از زلزله اخیر برای مواجهه و مدیریت بحران های بزرگ و وسیع آماده باشیم.