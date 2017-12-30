به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گردان های عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس در پیامی هشدار آمیز به شهرک نشینان صهیونیست، آنها را تهدید کردند.

بر اساس این گزارش، در این پیام که به زبان عبری ارسال شده است، گردان های قسام به شهرک نشینان صهیونیست هشدار دادند که در صورت عدم توقف اقدامات خصمانه مقامات تل آویو، صدای آژیر خطر در مقایسه با آنچه که خواهند شنید، موسیقی جذابی خواهد بود.

این در حالی است که طی روزهای اخیر چند بار آژیر خطر به دلیل حملات موشکی مقاومت به مواضع صهیونیستها به صدا درآمده و موجب ایجاد موجی از ترس و وحشت در صفوف شهرک نشینان شده است.