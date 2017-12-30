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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج دانشجویی سپاه امام رضا (ع):

جریان‌های سیاسی برمدار ولایت مورد حمایت مردم هستند

جریان‌های سیاسی برمدار ولایت مورد حمایت مردم هستند

بردسکن- مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی گفت: جریان های سیاسی که برمدار ولایت فقیه باشند مردم آنها را مورد حمایت قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غلامی ظهر شنبه در حماسه  ۹ دی، با بیان اینکه  کسانی که در خط ومسیر ولایت نباشند و با رهبری زاویه بگیرند هیچ مقبولیتی در بین مردم ندارند اظهار کرد: خط قرمز ما ولایت فقیه است و کسانی که بخواهند در مقابل رهبری قد علم کنند مردم آنها را زیر پا له خواهند کرد.

وی افزود: امروز فرمایشات مقام معظم رهبری  در تمامی حوزه معادلات دنیارا برهم زده است و برماست که خودمان را  مجهز به فرمایشات معظم له کنیم.

مسئول بسیج دانشجویی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی گفت:  منویات مقام معظم رهبری را باید آویزه گوش خود کنیم  تا راه را گم نکنیم چرا که عده ایی در سال ۸۸  راه را گم کردند  و در مقابل نظام و رهبری صف آرایی کردند.

وی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی امروز به یک روز تاریخی و ماندگار در کشور تبدیل شده است گفت: امروز  وضعیت فعلی افراد برای ما مهم است چرا که عده ایی که دوستدار انقلاب و امام و رهبری بودند  خودشان را بعداز فتنه سال ۸۸ جدا کردند و امروز در بین مردم هیچ مقبولیتی ندارند. متاسفانه  اوج تحریم ها بعداز فتنه سال ۸۸  علیه کشور ما  صورت گرفت و چه خسارت های معنوی و مادی که به کشور وارد نکردند.

غلامی ادامه داد: هوشیاری و تدابیر رهبری در جریان فتنه ۸۸ و حضور در صحنه مردم  بساط فتنه گران را جمع کرد. تامادامی که پشت سر رهبری باشیم هیچ قدرتی نمی تواند  به کشور آسیبی وارد کند و باید طوری حرکت کنیم  که دست فتنه گران برای همیشه از  نظام و رهبری کوتاه و قطع شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بسیج دانشجویی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی  عنوان کرد: در جریان برجام آمریکا و ایادی او به هیچ یک از تعهدات خود  عمل نکردند و هنوز عده ایی به این باور نرسیده اند که امریکا دشمن درجه یک ایران است.

وی ابراز کرد: همانطوری که نور پیامبر(ص) خاموش نشده است، نور جمهوری اسلامی ایران همچنان پرنور و کسی نمی تواند آن را خاموش کند. شعار اصلی و محوری ملت ایران مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائقل است و کسی نمی تواند این شعار را از توده مردم حذف کند.

غلامی عنوان کرد:  فتنه گران با هدف براندازی نظام فتنه ۸۸ را شکل دادند و با بی حرمتی ها و قانون شکنی ها  در مقابل ولایت فقیه جبهه گیری کردند و با گذشت ۹ سال از این حادثه هنوز حاضر به عذرخواهی از مردم نیستند.

وی با بیان اینکه  امروز در برخی از مراکز بردن نام رهبری جرم محسوب می شود گفت:  متاسفانه نصب عکس سران فتنه  و حمایت از آنها جرم نیست  ولی نام بردن و صحبت کردن از رهبری جرم به حساب می آید  و کسانی که  در خط و مسیر رهبری نباشند کاسه صبر مردم لبریز و طوری دیگر با آنها صحبت خواهند کرد.

وی حضور در صحنه مردم را مهم توصیف کرد و گفت: همانطور که در ۹ دی ماه ۸۸  چراغ فتنه گران خاموش شد امروز هم ملت ایران با هر حرکتی که در مسیر و اهداف فتنه گران باشد عکس العمل نشان خواهند داد و سیلی سختی را به آنها خواهند زد.

کد مطلب 4186533

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