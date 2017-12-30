به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غلامی ظهر شنبه در حماسه ۹ دی، با بیان اینکه کسانی که در خط ومسیر ولایت نباشند و با رهبری زاویه بگیرند هیچ مقبولیتی در بین مردم ندارند اظهار کرد: خط قرمز ما ولایت فقیه است و کسانی که بخواهند در مقابل رهبری قد علم کنند مردم آنها را زیر پا له خواهند کرد.

وی افزود: امروز فرمایشات مقام معظم رهبری در تمامی حوزه معادلات دنیارا برهم زده است و برماست که خودمان را مجهز به فرمایشات معظم له کنیم.

مسئول بسیج دانشجویی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی گفت: منویات مقام معظم رهبری را باید آویزه گوش خود کنیم تا راه را گم نکنیم چرا که عده ایی در سال ۸۸ راه را گم کردند و در مقابل نظام و رهبری صف آرایی کردند.

وی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی امروز به یک روز تاریخی و ماندگار در کشور تبدیل شده است گفت: امروز وضعیت فعلی افراد برای ما مهم است چرا که عده ایی که دوستدار انقلاب و امام و رهبری بودند خودشان را بعداز فتنه سال ۸۸ جدا کردند و امروز در بین مردم هیچ مقبولیتی ندارند. متاسفانه اوج تحریم ها بعداز فتنه سال ۸۸ علیه کشور ما صورت گرفت و چه خسارت های معنوی و مادی که به کشور وارد نکردند.

غلامی ادامه داد: هوشیاری و تدابیر رهبری در جریان فتنه ۸۸ و حضور در صحنه مردم بساط فتنه گران را جمع کرد. تامادامی که پشت سر رهبری باشیم هیچ قدرتی نمی تواند به کشور آسیبی وارد کند و باید طوری حرکت کنیم که دست فتنه گران برای همیشه از نظام و رهبری کوتاه و قطع شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بسیج دانشجویی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی عنوان کرد: در جریان برجام آمریکا و ایادی او به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و هنوز عده ایی به این باور نرسیده اند که امریکا دشمن درجه یک ایران است.

وی ابراز کرد: همانطوری که نور پیامبر(ص) خاموش نشده است، نور جمهوری اسلامی ایران همچنان پرنور و کسی نمی تواند آن را خاموش کند. شعار اصلی و محوری ملت ایران مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائقل است و کسی نمی تواند این شعار را از توده مردم حذف کند.

غلامی عنوان کرد: فتنه گران با هدف براندازی نظام فتنه ۸۸ را شکل دادند و با بی حرمتی ها و قانون شکنی ها در مقابل ولایت فقیه جبهه گیری کردند و با گذشت ۹ سال از این حادثه هنوز حاضر به عذرخواهی از مردم نیستند.

وی با بیان اینکه امروز در برخی از مراکز بردن نام رهبری جرم محسوب می شود گفت: متاسفانه نصب عکس سران فتنه و حمایت از آنها جرم نیست ولی نام بردن و صحبت کردن از رهبری جرم به حساب می آید و کسانی که در خط و مسیر رهبری نباشند کاسه صبر مردم لبریز و طوری دیگر با آنها صحبت خواهند کرد.

وی حضور در صحنه مردم را مهم توصیف کرد و گفت: همانطور که در ۹ دی ماه ۸۸ چراغ فتنه گران خاموش شد امروز هم ملت ایران با هر حرکتی که در مسیر و اهداف فتنه گران باشد عکس العمل نشان خواهند داد و سیلی سختی را به آنها خواهند زد.