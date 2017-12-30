یادمان شهدای گمنام در نسیم شهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح یادمان شهدای گمنام شهرستان بهارستان، با حضور حجج الاسلام والمسلمین سید مرتضی صفایی امام جمعه گلستان، احمد محسن زاده امام جمعه نسیم شهر، سردار محمدتقی شاهچراغی فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، بیژن سلیمانپور فرماندار بهارستان و جمعی از مسوولین این شهرستان برگزار شد.

شهردار نسیم شهر در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که المان شهدای گمنام توسط بسیج سازندگی با نظارت مستقیم و دقیق شهرداری نسیم شهر انجام پذیرفته است، اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم به رشادت های شهدا ارج نهیم.

عباس شوندی ادامه داد: این پروژه که خرداد ماه ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز به بهره برداری رسید.

بر اساس این گزارش، این المان در پارک روبروی شهرداری نسیم شهر که به اسم استاد شهریار نام‌گذاری شده است، قرار دارد و پیش از این در سال ۹۵ انتقاداتی در خصوص عدم تکمیل آن مطرح شده بود.

این المان در محل تدفین دو شهید گمنام بنا شده است.

نسیم‌شهر مرکز بخش بوستان شهرستان بهارستان در ۳۵ کیلومتری جنوب‌غربی تهران است، که حدود ۱۵۷ هزار نفر جمعیت دارد.