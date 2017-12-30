اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی در فرودگاه کرمانشاه

سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی فرودگاه خبر داد و گفت: رانندگان فعال در فرودگاه نیز مانند تاکسیرانان فعال درسطح شهر و پایانه های مسافری با معضلی تحت عنوان ورود مسافربران شخصی غیر مجاز به این محدوده‌ها رو به رو هستند که باعث ایجاد آشفتگی در سطح خدمات حمل و نقلی در فرودگاه می شود که با آنان برخورد می شود.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت مطلوب ناوگان تاکسیرانی و جلب رضایت شهروندان است، گفت: اگر بتوانیم اقتصاد معیشتی را در این مجموعه هم از سمت شهروندان با پرداخت مناسب کرایه و رفتار و هم ازسوی رانندگان مدیریت کنیم، هم مسافران از سطح کیفیت خدمات حمل و نقلی راضی خواهند بود و هم رانندگان از تأمین معیشت خود اطمینان خواهند داشت.