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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه خبر داد:

اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی در فرودگاه کرمانشاه

اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی در فرودگاه کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه از اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی فرودگاه خبرداد.

سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی فرودگاه خبر داد و گفت: رانندگان فعال در فرودگاه نیز مانند تاکسیرانان فعال درسطح شهر و پایانه های مسافری با معضلی تحت عنوان ورود مسافربران شخصی غیر مجاز به این محدوده‌ها رو به رو هستند که باعث ایجاد آشفتگی در سطح خدمات حمل و نقلی در فرودگاه می شود که با آنان برخورد می شود.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت مطلوب ناوگان تاکسیرانی و جلب رضایت شهروندان است، گفت: اگر بتوانیم اقتصاد معیشتی را در این مجموعه هم از سمت شهروندان با پرداخت مناسب کرایه و رفتار و هم ازسوی رانندگان مدیریت کنیم، هم مسافران از سطح کیفیت خدمات حمل و نقلی راضی خواهند بود و هم رانندگان از تأمین معیشت خود اطمینان خواهند داشت.

کد مطلب 4186537

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