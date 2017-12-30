به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی پیش از ظهر شنبه در گرامیداشت حماسه ۹ دی و در تجمع عظیم مردم همدان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در وصف شهر دارالمومنین همدان اظهار داشت: همدان شهر شهیدان، یاران حسین ابن علی(ع)، شهر لشکر انصارالحسین(ع) و شهر مردان بزرگ بی ادعا است.

وی با تقدیر از حضور چشمگیر مردم در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی عنوان کرد: مردم غیرتمند و ولایتمدار همدان با حضور پررنگ و یکپارچه در صحنه حاضر شدند تا از باورها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری پشتیبانی کنند که انتظار از همدان نیز همین است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تاکید بر ضرورت گرامیداشت ایام الله ۹ دی اظهار داشت: حوادث و رخدادهای ۹ دی باید برای آحاد جامعه و به خصوص جوانان تبیین و واکاوی شود تا همواره در مسیر درست حرکت و از آن بگیرند.

وی با اشاره به اعتراضات اخیر مردم در نقاط مختلف کشور عنوان کرد: اگر حوادث و اعتراضاتی در کشور مشاهده می‌شود به یقین پشت صحنه و سناریو گردان آن آمریکایی‌ها هستند که می‌خواهند صحنه را برای رسیدن به منافع خود تغییر دهند اما مردم با بصیرت همواره مراسم نشان دادند آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند و نباید به آنها اعتماد کرد.

سردار مجیدی تاکید کرد: امروز باید همه آماده و مهیا شویم چراکه فتنه‌های جدیدی رقم می‌خورد که کارگردان آن آمریکا و استکبار جهانی است و نباید شعار «مرگ بر آمریکا» را فراموش کرد.

وی اعتراضات اخیر در کشور را فتنه‌ای دیگر دانست و عنوان کرد: امروز که پیروزی جبهه مقاومت در جهان اسلام اتفاق افتاده آمریکا و استکبار جهانی دست و پنجه می زنند تا به طرق مختلف این پیروزی بزرگ را برای مردم جهان حذف کنند.

سردار مجیدی با تاکید براینکه آمریکا و استکبار جهانی بانی تمام فتنه ها و توطئه ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است که همیشه با هوشیاری مردم این توطئه ها خنثی می شود، گفت: راهبرد آمریکائیها در فتنه های مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ تغییر ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بابیان اینکه از دولتمردان می خواهیم مشکلات اقتصادی مردم را سریعتر حل کنند، گفت: پشت صحنه حادثه دیروز در برخی استان های کشور، آمریکاییها بودند که میخواهند به نفع خود از شرایط جامعه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه دشمن از هر ابزاری استفاده میکند و برای هدف خود شبکه های خارجی را بسیج می کند، افزود: مردم باید هوشیار باشند چراکه راه پیروزی ما پیروی از منویات مقام معظم رهبری است.

سردار مجیدی تاکید کرد: از مردم میخواهیم به شکوفا شدن جامعه کمک کنند چون آینده روشنی در پیش داریم و زمینه را برای فرج و ظهورحضرت ولی عصر (عج) آماده سازیم.