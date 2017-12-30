به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد در برنامه پرسشگر با موضوع «چالش های ‌بودجه ۹۷ آموزش و پرورش» گفت: حدود سی و پنج هزار میلیارد دولت بودجه برای آموزش پرورش آورده است ولی توجهی به سرانه واحدهای آموزشی ما ندارد و این موضوع به مردم به یک شکلی فشار می آورد.



وی ادامه داد: مدارس شبانه روزی ما همچنان مشکل دارد و رتبه بندی فرهنگیان هم در بودجه لحاظ نشده است. متاسفانه در سال ۹۵_۹۶_۹۷ اثری از ردیف بودجه برای سند تحول بینادین نمی بینیم. پاداش فرهنگیان، بازنشستگی که دغدغه آموزش پرورش است از صندوق توسعه ملی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که صندوق توسعه ملی برای اینکار در نظر گرفته نشده است. حتما باید مراحل قانونی برداشت از این صندوق طی شود وگرنه این۳۵۰۰ تومان اعتبار بازنشستگان فرهنگی را دولت نمی تواند پرداخت کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: ریشه مشکل در حوزه آموزش پرورش یکی بحث ساختار آموزش پرورش است که متاسفانه وزاریی که می آیند، همه تاکید می کنند ساختار به گونه ای باشد که منظم و اصلاح شود اما این اتفاق نمی افتد و بعد هم جاهایی که هزینه اضافی سر آموزش پرورش تحمیل می شود باید صلاح شود.

کوچکی نژاد اظهار کرد: بودجه که قبلا ملی بود را امسال استانی ارائه کردند که قطعا مشکلاتی برای آموزش پرورش ایجاد می کند. استاندارها، مسئولان شوراهای استان اگر یک ردیفی پول خوب داشته باشد از این ردیف سعی می کند برداشت کند و به بخش های دیگر پرداخت کند. انتظار داشتیم که بودجه آموزش پرورش ملی به سمت استانی بیاید تا تحول آموزش پیش بیاید. اگر در کنار بودجه استانی یک هیات امنایی برای آموزش پرورش شکل می گرفت و این بودجه ملی، استانی می شد آنوقت استاندار یا مقامات استانی، حق تغییر تحول بودجه را نداشتند. ولی در این شکل با استانی شدن بودجه مشکلاتی داریم که نه تنها ساختار آموزش تغییر نمی کند بلکه برای آموزش پرورش مشکلاتی ایجاد می شود.