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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۱

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان:

فتنه ۸۸ استحاله انقلاب اسلامی را دنبال می‌کرد

فتنه ۸۸ استحاله انقلاب اسلامی را دنبال می‌کرد

زرند - جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: این جریان استحاله انقلاب اسلامی ایران را دنبال می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین رضا کمالی در آیین گرامیداشت یوم الله ۹ دی در زرند، با بیان اینکه امروز رسوبات تفکرات غلط را در جامعه می بینیم، ابراز داشت: این ها تفکراتی هستند که به خانواده های ما ضربه اساسی وارد می کند.

وی با بیان اینکه فتنه سال ۸۸ نخستین فتنه نبود و آخرین هم نیست، اظهارکرد: آنچه که برای ملت ما حائز اهمیت است توجه به ویژگی‌ها، ریشه‌ها، پیامدها و تکلیف مردم است که در این شرایط حساس و سرنوشت ساز است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان گفت: فتنه ۸۸ یک مدل حرکت نرم برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران بود و استحاله انقلاب اسلامی را دنبال می‌کرد.

وی اذعان داشت: فتنه سال ۸۸ کاملا دینی بوده و دارای لایه های رویی و ظاهری و پنهان است.

حجت الاسلام کمالی با بیان اینکه در فتنه سال ۸۸ سلطنت طلب ها، ظالمان و فتنه گران حضور داشتند، اضافه کرد: ما امتحان پس داده های انقلاب و راه جهاد هستیم و باید تلاش کنیم در این راه به پیروزی برسیم.

کد مطلب 4186561

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