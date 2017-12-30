به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر، ناصر کرمی در نشست هم اندیشی معاونین آموزش متوسطه قطب سه کشور با موضوع استقرار پایه دوازدهم؛ چالش و راهکارها اظهار داشت: مهم ترین اولویت آموزش و پرورش استقرار پایه دوازدهم در مدارس است.

وی تصریح کرد: امسال با حذف دوره پیش‌دانشگاهی حدود ۴۳۰ هزار دانش‌آموز کنار می‌روند و پایه دوازدهم با حدود ۹۰۰ هزار دانش‌آموز مستقر می‌شود و به این ترتیب جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم به نسبت پیش‌دانشگاهی امسال، بیش از ۲ برابر خواهد شد و نیاز آموزش و پرورش هم از لحاظ فضا و نیروی انسانی ۲ برابر خواهد شد.

کرمی با اشاره به اینکه در سال آینده، نظام آموزشی جدید استقرار کامل خواهد داشت، خاطرنشان کرد: مطابق با سند تحول آموزش و پرورش، در پایان سال تحصیلی آینده نظام آموزشی استقرار کامل خواهد داشت و دوره دوم متوسطه، ۳ ساله خواهد شد.

وی با اشاره به سختی های دوره متوسطه بیان کرد: برون داد آموزش و پرورش در این دوره تحصیلی است و نقاط ضعف و قوت آن در این دوره نمایان می شود.

کرمی ادامه داد: افت تحصیلی و ترک تحصیل در این دوره بیشتر مشهود است و این دوره در نگاه والدین مظلوم واقع شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: وقتی دانش آموز از نظام توصیفی به نظام نمره دهی می رسد، یک چالش بزرگ است ولی راهی جز برنامه ریزی و اقدامات لازم برای جبران نداریم.

وی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی در دوره متوسطه بیش از هر دوره دیگر اثرگذار است و دانش آموزان این دوره انعطاف پذیری کمتری دارند و بیشتر به دنبال استقلال هستند.

کرمی با اشاره به بهبود کیفیت تحصیلی در آموزش و پرورش افزود: اجرای طرح تقویت بنیه علمی جایگاه کنکور استان را ارتقا داده است و نمره کتبی امتحان نهایی در این دو سال اخیر یک نمره رشد یافته است.

کرمی خاطرنشان کرد: با استقرار پایه دوازدهم تغییر نظام آموزشی کامل می شود که بیشترین مشکلات تغییر نظام آموزشی در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش به چشم می خورد و دلیل آن نیاز به نیروهای متخصص رشته های لازم است.