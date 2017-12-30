عرضه نهال و تکثیر بذر بدون کسب گواهی در استان سمنان تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متأسفانه گاهی شاهد فروش نهال‌های غیرمجاز در حاشیه خیابان‌ها هستیم که این امر زمینه انتقال آفات را فراهم می‌کند، ابراز داشت: عرضه نهال و تکثیر بذر در بازار بدون کسب گواهی مؤسسه تخلف است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد می شود.

وی از اجرایی شدن طرح برخورد با توزیع غیرمجاز نهال در استان سمنان خبر داد و افزود: به دلیل عدم رعایت ضوابط انتقال نهال از طریق نهال فروش‌های غیرمجاز همه ساله شاهد بروز آفت در سطح باغات استان هستیم که برخورد با این موارد می تواند به افزایش بهره وری بخش کشاورزی کمک شایانی کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه برخی افراد عمده نهال‌های غیرمجاز، بدون شناسه و لیبل را از خارج استان وارد کرده و زمینه انتقال آفات را فراهم می‌کنند، ابراز داشت: گشت های مستمر و منظم برای برخورد لازم با متخلفان فروش نهال غیرمجاز در طی ایام سال صورت می گیرد.

میرعماد ضمن بیان اینکه با اخطارهای لازم باید مانع توزیع نهال‌های بدون شناسه در استان شد، تصریح کرد: رعایت این الزامات افزایش راندمان مصرف آب تا ۳۰ درصد، افزایش توان تولید، ارزآوری به خاطر امکان محصول باکیفیت را به دنبال دارد که برای تحقق شعار سال باید تولید نهال سالم و اصیل در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی استان سمنان راهکار قانونی برخورد با افراد توزیع کننده نهال غیرمجاز را در استان بررسی می کند، افزود: مراجع قضایی کشور مکلف هستند در صورت احراز تخلف، متخلف را به پرداخت ضرر و زیان وارده در زمان صدور حکم محکوم کند.