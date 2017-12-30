اعتبار ۲ میلیارد تومانی برای روشنایی و نورپردازی بافت تاریخی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا خادمی در دیدار با اعضای شورای شهر یزد با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین حوزه عمرانی استانداری و شهرداری یزد در خصوص برگزاری جشن ثبت جهانی شهر یزد؛ اظهار داشت: بر اساس تفاهم‌نامه بین حوزه عمرانی و شهرداری یزد، مقرر شده است اعتباری برای اجرای نورپردازی در بافت تاریخی و محدوده ثبت جهانی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: برای این منظور ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعهد شده است که یک میلیارد از این مبلغ توسط استانداری و ما بقی آن از سوی شهرداری تامین می شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با بیان اینکه ستاد مدیریت راهبردی بافت تاریخی در هفته جاری تشکیل خواهد شد؛ افزود: با توجه مشکلات مالی شهرداری ها لازم است بودجه نویسی واقع بینانه‌تر باشد تا عملیاتی شود، از سوی دیگر نیاز است به جذب سمت مشارکت سرمایه گذاری رفت.

خادمی در ادامه با بیان اینکه وضعیت حمل و نقل عمومی که مناسب نیست؛ اظهارداشت: از ۲۶۳ اتوبوسی که داریم ۵۵ دستگاه دولتی است که بخش اعظمی از این اتوبوس ها بالای ۱۰ سال سن دارند.

وی در خصوص ورودی شهر یزد هم با اشاره به بازدیدهایی که انجام شده است گفت: ساماندهی ورودی های شهر یزد با کمک دستگاه های مرتبط و شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با بیان اینکه وضعیت ساخت و سازها در یزد اصلا مناسب نیست؛ افزود: سال گذشته پنج هزار و ۵۶۳ پرونده تخلف ساختمانی داشتیم و برای اینکه وضعیت را بهبود بخشیم لذا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.