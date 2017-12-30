به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر، مرتضی نظری در گردهمایی دو روزه کارشناسان روابط عمومی و رابطین رسانه‌ای اظهار داشت: روابط عمومی سه استراتژی اصلی دارد که شامل تقویت پاسخ گویی به مردم ،صداقت در اطلاع رسانی و تلاش برای جایگزینی ارتقای گفتمان کیفیت به جای گفتمان معیشت است.

وی بیان کرد: یک مسئول روابط عمومی باید بر قوانین آموزش و پرورش مطلع باشد و مسائل سازمان خودش را تحلیل کند تا بتواند با پیش بینی، بحران های آتی را به اطلاع سازمان برساند.

این مقام مسئول افزود: از روابط عمومی منزوی هیچ سازمانی به مقبولیت نمی‌رسد. برخی مدیران در مناطق کشور، هنوز از روابط عمومی خود، انتظار عکس و تبلیغات و تشریفات دارند و از نقش تحلیلگر و مشورتی روابط عمومی غافلند.

نظری ادامه داد: اگر خطایی در سازمان بود باید پاسخگوی آن و عذر خواه مردم باشیم زیرا این نهاد یک نهاد مردمی است.

روابط عمومی ویترین یک سازمان است

ناصر کرمی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز اظهار داشت: عنوان هنر هشتم، عنوان واقعا درست و زیبایی برای این هنر است و بدون شک روابط عمومی ویترین یک اداره، چشم و چراغ آن، قلب تپنده و مغز متفکر یک سازمان است.

کرمی ادامه داد: اهمیت روابط عمومی و اطلاع رسانی آنقدر بدیهی و روشن است که حتی مخالفان و دشمنان آن هم نمی توانند نادیده اش بگیرند.

وی تصریح کرد: امروزه قدرت اطلاعات، عرصه خبر در رسانه و دنیای مجازی توانسته همه مرزها را درهم شکند و لرزه براندام آنانی بیندازد که به تک صدایی و تک گویی عادت دارند.