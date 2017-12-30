مردم ایران حماسه ای دیگر رقم زدند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: امروز ۹ دی ماه در سالروز حماسه ای باشکوه از بصیرت، مردم سراسر ایران اسلامی با حضور در اجتماع ها و راهپیمایی های دسته جمعی بار دیگر بصیرت و آگاهی خود را به رخ جهانیان کشیدند.

در قم طلاب و روحانیون و اقشار مختلف مردم در صحن مدرسه قم تجمع کردند و حماسه ۹ دی را گرامی داشتند؛ تجمع کنندگان پوسترهایی از تصاویر مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود «مطیع امر رهبریم».

شعارهایی همچون «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر فتنه‌گر» از جمله شعارهایی بود که در این راهپیمایی توسط مردم سر داده شد.

حضور طلاب و روحانیون و اقشار مختلف مردم قم به قدری گسترده بود که نه تنها حیاط مدرسه فیضیه بلکه طبقه دوم این مدرسه نیز مملو از جمعیت بود و دامنه حضور مردم تا میدان آستانه نیز ادامه داشت.

در کرمانشاه زلزله مانع حضور مردم در صحنه ولایتمداری نشد و حضور مردم شهرستان های زلزله زده سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلان غرب و ثلاث باباجانی در مراسم های بزرگداشت نهم دی ماه نیز در رسانه ها بازتاب داشت.

دست قدرت خداوند متعال در حماسه یوم الله ۹ دی

در مصلای جمعه بوشهر نیز آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی اظهار داشت: ۹ دی را یوم الله نامیدند چرا که قدرت خداوند متعال به همه جهانیان ثابت شد و فتنه‌ای که می‌رفت کشور را با مشکل مواجه کند مانند دیگر هجمه‌های دشمن که در طول تاریخ انقلاب روا داشتند، خنثی شد.

وی افزود: برخی کشورها قدرت و امنیت ملی خود را از قدرت نظامی، اقتصادی و یا وابستگی به قدرت های جهان دارند اما مهم‌ترین عامل قدرت ایران اسلامی، ایمان مردم و عدم عقب نشینی در برابر دشمنان است و به همین دلیل دشمن توانایی تعرض به ایران اسلامی را ندارد.

رئیسی با بیان اینکه وجود رهبری و مدیریت در جامعه ما یکی دیگر از مولفه‌های عزت‌مندی ما است، تصریح کرد: کشورهای دوست و دشمن به وجود رهبری بصیرت‌آفرین، مقتدر، آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین تصمیم گیری بهنگام اعتراف کرده‌اند.

وی عنوان کرد: فتنه راه را غبار آلود می‌کند و فضا را تحت تاثیر قرار می دهد اما باید با داشتن بصیرت این فتنه ها را خنثی کرد.

رئیسی بیان کرد: در انتخابات ۸۸ آنچه را که نشانه گرفتند اعتماد مردم بود؛ مسئله طرح تقلب در انتخابات، بی اعتماد کردن مردم را در بر داشت چرا که می‌دانستند اساس انتخابات و پشتوانه نظام اعتماد مردم است.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: نهم دی حماسه بزرگی بود که افراد با هر جناح سیاسی آمدند و شعار وحدت بخش و انسجام ملی را سر دادند و جریان فتنه ۸۸ با این حضور خاتمه یافت.

فتنه ۸۸ ریشه در نفاق داشت و پیوند با استکبار جهانی و منافقین سبب ایجاد فتنه ۸۸ شد وی بیان کرد: دشمنان تصور می‌کردند جای پا در کشور پیدا کردند و می توانند عقده سی و چند ساله خود را بگشاید اما مردم با لبیک به سخن رهبری و بصیرت آمدند در صحنه و شکوهی پدید آوردند و به جریان فتنه خاتمه دادند.

فتنه ۸۸ اعتماد مردم به نظام را نشانه گرفته بود

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد نیز با بیان اینکه مردم با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا می‌کنند و بر تداوم انقلاب پافشاری می‌کنند، گفت: امروز هشت سال از حادثه بسیار تأسف‌بار فتنه ۸۸ می‌گذرد و در طول این هشت سال مردم در روز ۹ دی به صحنه آمدند و وفاداری خود را به انقلاب اعلام کردند.

آیت‌الله میرعمادی در ادامه سخنان خود بابیان اینکه برای درک عظمت حماسه ۹ دی باید چند مؤلفه را بعد از هشت سال بازخوانی کنیم تصریح کرد: شناخت این مؤلفه‌ها برای جامعه ضروری است که یکی از آن‌ها شناخت فتنه و ریشه‌های فتنه است.

وی با اشاره به اینکه همچنین شناخت بازیگران صحنه فتنه یکی دیگر از مؤلفه‌های درک عظمت حماسه ۹ دی به شمار می‌آید، گفت: شناخت درس‌ها و عبرت‌های حماسه ۹ دی نیز بسیار ضروری است چراکه این‌گونه حوادث مایه درس و عبرت است و باید تجمع، اجتماع و حضور در این مراسم‌ها معنادار و جهت‌دار باشد تا اثربخش و ماندگار شود.

وی با تأکید بر اینکه ازنظر قرآن ریشه فتنه نفاق، دورویی و دو چهرگی است افزود: قرآن فتنه گران را انسان‌های منافق، دو رو و دو چهره می‌داند و ماجرای فتنه ۸۸ هم این بود که این فتنه ریشه در نفاق داشت و پیوند با استکبار جهانی و منافقین سبب ایجاد فتنه ۸۸ شد.

فتنه ۸۸ استمرار توطئه های استکبار علیه ایران بود

حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اسبق اطلاعات نیز در اجتماع بزرگ مردم رشت در سالروز حماسه ۹ دی در میدان شهدای ذهاب این شهر اظهار کرد: گیلانی ها در حوادث سال ۸۸ با پیشقدمی در ۸ دی ماه به میدان آمده و در مقابل فتنه گران عرض اندام کردند.

وی با بیان اینکه حرکت بزرگ مردم گیلان تأثیر بسیاری در خنثی شدن توطئه های دشمن برای این منطقه داشته است، افزود: هوشیاری، بیداری و بصیرت مردم گیلان و حضور در صحنه های حساس غیرقابل انکار است.

وزیر اسبق اطلاعات گفت: در طول چهار دهه گذشته شاهد توطئه ها زیادی از سوی استکبار علیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی بوده ایم.

مصلحی به فتنه سال ۸۸ اشاره و آن را ادامه همین برنامه ها از سوی استکبار علیه نظام برشمرد و خاطرنشان کرد: سه سازمان جاسوسی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی اطلاعات مورد نیاز خود از شرایط ایران را از سازمان های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه دریافت و برای مقابله با نظام مقدس اسلامی از آنها بهره بردند.

در فتنه ۸۸ برای نخستین بار حرف برخی از مسئولان، آمریکایی ها، مریم رجوی و فرقه بهاییان یکی بود وی به سعه صدر ملت ایران در برهه ای از زمان در آن سال دربرابر بازگشت فتنه گران و توبه آنها اشاره و تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز به عناوین مختلف حجت را بر فتنه گران تمام کرد ولی درکمال تأسف نفوذ دشمن در میان برخی خواص به گونه ای بود که آنها از مسیر خود بازنگشتند.

امیر مقدم فر مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در سالروز حماسه ۹ دی اظهار داشت: در فتنه ۸۸ دشمنان گسل های جمهوری اسلامی را شناسایی و تحریک کردند چرا که در طول سال های پیروزی بعد از انقلاب اسلامی آمریکایی ها، انگلیسی ها و صهیونیست ها در حال شناسایی گسل های کشور ما هستند.

مقدم فر افزود: در فتنه ۸۸ برای نخستین بار حرف برخی از مسئولان، آمریکایی ها، مریم رجوی و فرقه بهاییان یکی بود و همه مدعی بودند که در انتخابات تقلب شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رهبری بارها تلاش کردند این افراد را در داخل نظام حفظ کنند اما این افراد خود نخواستند و به حرف خود پافشاری کردند.

وی ادامه داد: زمانی که فتنه گران در روز عاشورای حسینی به خیابان ها ریختند، پرچم سیدالشهدا را به آتش کشیدند و شعار سر دادند، مردم متوجه شدند انتخابات بهانه است و آن ها اصل نظام را نشانه گرفته اند.

مقدم فر اظهارکرد: حضور مردم در تاریخ ۹ دی در خیابان ها نشان می داد مردم برای دفاع از ولایت همیشه در صحنه هستند چرا که اگر مردم دیرتر به خیابان ها می آمدند این چنین نمی شد.

ادعای تقلب در انتخابات بهانه ای برای تغییر نظام اسلامی بود

آیت الله حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان هم با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون درگیر گروهک های ملحد وابسته به دشمنان هستیم، اظهار داشت: توطئه ای که به عنوان تقلب در انتخابات کلید خورد فتنه بود، فتنه ای که ظاهری گول زننده داشت و بسیاری از انسان ها نتوانستند تشخیص دهند لذا با فتنه گران همراه شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال ۸۸ شخصیت هایی به صحنه آمدند که مردم را به اشتباه انداختند.

وی با اشاره به اینکه فتنه خطرناک تر از جنگ رودرو است، گفت: فتنه به گونه ای است که خیلی ها باور می کنند و تا این باور از بین برود ممکن است اتفاقات ناگواری روی دهد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه غلبه پیدا کردن بر نظام اسلامی ما هدف دشمنان از فتنه ۸۸ بود، بیان کرد: تقلب در انتخابات تنها بهانه ای بود که به هر قیمت نظام اسلامی ایران را تغییر دهند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کشورها را با انقلاب های رنگین تغییر دادند، گفت: چهار سال قبل از فتنه ۸۸ ایران، دشمنان اعلام کرده بودند که نظام را با جنبش سبز تغییر خواهیم داد.

در جریان فتنه ۸۸ برخی عوامل داخلی بازیچه شدند

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مسجد جامع زاهدان، اظهار داشت: مردم استان سیستان و بلوچستان حافظان انقلاب اسلامی هستند و ما به وجودشان افتخار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز فتنه های پیچیده تری آغاز شده است، افزود: فتنه سال ۸۸ یکی از سخت ترین فتنه ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که خوشبختانه با هوشیاری مردم موجب پیوند هرچه بیشتر امت با امامشان شد.

وی با اشاره به اینکه ۲ هزار سند در خصوص فتنه ۸۸ در کمیسیون امنیت ملی وجود دارد، ادامه داد: در جریان فتنه ۸۸ برخی عوامل داخلی بازیچه بودند زیرا متوجه نشدند که همه کشورهای غربی و همچنین برخی کشورهای منطقه برای براندازی تمام عیار پای کار آمده بودند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس اسبق سازمان سیا پس از فتنه ۸۸ خودش اعتراف کرد که بعد از همه فراز و نشیب ها و اتفاقات سال ۸۸ در واقع پیروز واقعی آن ماجرا رهبر معظم انقلاب بودند.

۹ دی نشان داد هرکسی که از جمهوری اسلامی، خط امامت و ولایت خارج شود در بین مردم جایگاهی نخواهد داشت

آیت‌الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه حماسه ۹ دی تجلی میثاق مردم ولایت مدار با آرمان‌های انقلاب است، بیان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن بارها کوشید تا بتواند مانع گسترش اندیشه‌های اسلامی شود لذا این بار نیز باهدف قرار دادن انتخابات قصد ایجاد فتنه را داشت که با هوشیاری و بصیرت مردم نقش بر آب شد.

وی افزود: استکبار که سیاست‌های خود را در خاورمیانه شکست خورده می‌داند، در پی تدارک فتنه‌های دیگر برای نفوذ در ایران است لذا باید با عبرت‌آموزی از حوادثی مانند ۹ دی مراقب توطئه‌های جدید دشمن باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه ۹ دی نشان داد هرکسی که از جمهوری اسلامی، خط امامت و ولایت خارج شود در بین مردم جایگاهی نخواهد داشت، بیان کرد: عده‌ای با سوءاستفاده از احساسات مردمی می‌خواستند تا به قدرت سیاسی دست پیدا کنند که ایمان و ولایتمداری و غیرت مردم در برابر مقدسات دینی و همچنین حضور به‌موقع نیروهای انقلابی راه همراهی با عناصر ضدانقلاب و دشمنان خارجی را مسدود کرد.

فتنه ۸۸ نه اولین فتنه در ایران بود و نه آخرین آن خواهد بود

حجت‌الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حرم علی ابن مهزیار اهوازی اظهار کرد: روز ۹ دی هر سال، یادآور حماسه آفرینی مردم ایران برای مقابله با فتنه ای بود که به منظور تضعیف حاکمیت الهی بود و حضور با صلابت مردم، این فتنه را خنثی کرد.

وی افزود: شک نکنید که فتنه ۸۸ نه اولین فتنه در ایران بود و نه آخرین آن خواهد بود ولی فتنه گران بدانند مردم ایران با درک درستی که از پیامدهای این گونه حوادث دارند، در این شرایط بی تفاوت نخواهند بود.

حجت‌الاسلام سعیدی افزود: فتنه ۸۸ در واقع یک کودتای مخملی بود و جریانی که به دنبال حاکم کردن تفکر خود بودند و احساس می کردند جلوی این تفکر از سوی گروه های انقلابی گرفته شده است، با ایجاد فتنه به دنبال یک جنگ نرم برای براندازی بودند.

فتنه گران نسبت به انقلاب بغض داشته و خودشان اذعان داشتند که انتخابات بهانه است و اصل نظام اسلامی مد نظر آنها بود

سید محمد حسینی رئیس کانون دانشگاهیان ایران اسلامی هم در جمع مردم شهرستان دزفول و در محل آستان سبزقبا، با گرامیداشت حضور به هنگام مردم و خلق حماسه ۹ دی اظهار کرد: دشمنان انقلاب از راه جنگ سخت نمی توانند بر ملت ما غالب بشوند در نتیجه سعی کردند از درون کشور و با نیروهای خودی ضربه بزنند.

وی افزود: اینکه فکر کنیم فتنه ۸۸ یک تشنج لحظه ای است، اشتباه است، بلکه کاملا برنامه ریزی شده بود به طوری که شبکه بی بی سی از ماه ها قبل برای این کار تلاش می کرد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بنای نظام اسلامی بر بردباری و رافت است لذا رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان جمعه اول پس از انتخابات بیان فرمودند که اگر ایرادی در رای گیری وجود دارد از طریق قانونی اقدام شود.

حسینی ادامه داد: فتنه گران نسبت به انقلاب بغض داشته و خودشان اذعان داشتند که انتخابات بهانه است و اصل نظام اسلامی مد نظر آنها بود.

وی، خوزستان را افتخار ایران برشمرد و عنوان کرد: خوزستان در دفاع از اسلام پیشگام است همان گونه که مردم این استان در روز هفتم دی ماه روز بعد از عاشورا نسبت به هتک حرمت عاشورا واکنش نشان دادند.

در حماسه ۹ دی هیچ کس از مردم دعوت نکرد و آنها خودشان به صحنه آمدند

حجت الاسلام علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ادعای تقلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری کشور تصریح کرد: اگر در انتخابات تقلب شود ناموس سیاسی دولت مخدوش شده است. عده ای بعد از دوران اصلاحات ادعای تقلب کردند و تقاضای باطل شدن آن را داشتند. رهبر انقلاب باز هم در مقابل فتنه انتخابات ایستادند و یک مورد دیگر در مجلس و در دوران اصلاحات و در انتخابات بود. بعدها در انتخابات ۸۴ هم رهبر ایستادگی کردند. در انتخابات ۸۸ آخرین اقدام علنی با باور برخی توام شد. ‌ فتنه ۸۸ بعد از سخنرانی رهبر جمع شده بود. آنها کشته سازی کردند تا کشته ها را بر گردن نظام بیاندازند.

این استاد حوزه بیان کرد: برای حماسه ۹ دی هیچ کس از مردم دعوت نکرد و آنها خودشان آمدند. از این رو ۹ دی را باید جشن گرفت.

وی با اشاره به سخنان پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه فتنه در آخرالزمان منافقین را نابود می کند، گفت: در آخر الزمان که امیدواریم در آن لحظات قرار گرفته باشیم، فتنه ها نابود می شوند. هر کسی حرف غلطی در این کشور بزند به شدت رسوا خواهد شد، این خاصیت آخرالزمان است که سرعت رسواسازی بالا است و دشمنان باید روز به روز بیشتر رسوا شوند. در آخرالزمان فتنه های سیاسی اعم از داخلی خارجی به سرعت برملا می شود. ‌

پناهیان افزود: روز به روز وضعیت طوری پیش می رود که دشمنان نظام ناامیدتر می شوند و فقط می خواهند پیروزی ملت ما را به عقب اندازد و هزینه ما را بیشتر کنند. دشمنان ما کور خوانده اند که مدل انقلاب های رنگی را در کشور ما پیدا کنند. ما مدل مقاومت خودمان را داریم. مدل مقاومت ما به منطقه صادر شده است.

۹ دی نیز بصیرت سیاسی ملت ایران را برای سال‌های متمادی بیمه کرد

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: در سال ۸۸ دشمن فتنه را در مقطع انتخابات طراحی کرد اما بعد از گذشت هشت سال اعتراضات انتخاباتی به شعارهای ساختارشکنانه علیه اصل ارزش های انقلاب اسلامی منتهی شد.

وی بیان کرد: تجربه فتنه ۸۸ نشان می‌دهد که می‌توان از توطئه‌های دشمن فرصتی برای عزت و عظمت ایران به دست آورد و ۹ دی نیز بصیرت سیاسی ملت ایران را برای سال‌های متمادی بیمه کرد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: هر گاه یک افتخار و موقعیت بزرگ نصیب ملت ایران و جبهه مقاومت می‌شود دشمن طرح جدیدی را برای انحراف افکار ۹ دی اثبات سفینه النجاتی امام حسین(ع) بود، کشتی نجات اباعبدالله الحسین(ع) ملت ما را از فتنه نجات داد عمومی طراحی می‌کند.

سردار محمدرضا نقدی نیز در مصلای صاحب الزمان(عج) شهرستان ورامین با تبریک یوم الله ۹ دی اضافه کرد: ۹ دی تجلی بصیرت مردم انقلابی ایران است، به تعبیر امام(ره) ملت ایران از مسلمانان صدر اسلام و یوم الله ۹ دی تجلی عنایت امام حسین(ع) به ملت ما بود، عنایتی که همواره بوده و هست، ۹ دی اثبات سفینه النجاتی امام حسین(ع) بود، کشتی نجات اباعبدالله الحسین(ع) ملت ما را از فتنه نجات داد.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: دست حضرت ابالفضل(ع) ملت ما را دست گیری کرد و از میان غبار فتنه ها با ذکر اباعبدالله و یاد اباعبدالله بیرون کشید، یوم الله ۹ دی روز رسوایی استکبار و رسوایی مجدد منافقین بود، روزی که بر همگان روشن شد، مسئله انتخابات و تقلب نیست، بلکه همه نشانه ها به سوی نظام و انقلاب رفته است.

وی با بیان این که دل گرمی آمریکا به اغتشاش چند مخالف در خیابان ها گرم است، گفت: امروز دشمن در پی فتنه جدیدی است و می خواهد کشور ما را به هم بزند.

فتنه ۸۸ یک اغتشاش کوچک نبود، طراحی یک کودتا بوده است که با هوشیاری های مردم برچیده شد معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: فتنه های آمریکا با بصیرت مردم خنثی خواهد شد.

آیت الله سید احمد خاتمی هم در مصلی شهریار، طی سخنانی با بیان این که انقلاب اسلامی در ناباوری کامل دنیای استکبار تحقق پیدا کرد، اظهار داشت: دنیای غرب از این انقلاب غافلگیر شد، غرب گمان می کرد، این انقلاب هم مانند قیام ملی و یا بردن و آوردن شاه و مصدق است، فکر می کردند انقلاب اسلامی ۶ ماه بعد، یک سال و یا ۲ سال بعد از بین می رود، اما این گونه نشد.

وی گفت: البته از این غافل نشویم که فتنه ۸۸ یک برنامه کاملا از پیش طراحی شده برای برچیده شدن ولایت و رهبری بود.

سخنگوی هیت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: به عقیده من فتنه ۸۸ یک اغتشاش کوچک نبود، طراحی یک کودتا بوده است که با هوشیاری های مردم برچیده شد.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری رای مردم را باطل نخواند و با صراحت تمام ایستاد و فرمودند هیچ دلیلی برای باطل کردن رای مردم نیست، البته از این موضوع نگذریم که خود فتنه گران وقتی که به آخر خط رسیدند اعتراف کردند که شایعه رای های تقلبی یک شایعه وهمی بود و تنها برای پیشبرد اهداف از این حربه استفاده شده بود.

امام جمعه موقت تهران افزود: عناصر اصلی فتنه، ولایت ستیزی و دین ستیزی و چراغ سبز به بیگانه نشان داده بودند، که این موارد مردم همیشه در صحنه و انقلابی را با هوشیاری کامل به میدان آورد و در مقابل فتنه ایستادگی کردند.