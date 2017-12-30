آئین معارفه استاندار جدید سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی معینی دانشمندی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به برنامه ورود وزیر و آئین تودیع و معارفه استانداران سابق و کنونی سمنان، تاکید کرد: این مراسم با حضور وزیر کشور ظهر یکشنبه در قالب شورای اداری استان و به میزبانی سالن شهید مطهری برگزار می شود.

وی افزود: در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان، استانداران کنونی و سابق، وزیر کشور و رئیس مجموع نمایندگان استان سمنان در مجلس دهم شورای اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری سمنان، گفت: رحمانی فضلی همچنین با ورود به فرودگاه سمنان، سفر یک روزه خود را به زادگاه رئیس جمهور آغاز می کند.

معینی دانشمندی افزود: دیدار با آیت الله شاهچراغی و حضور در شورای اداری دو برنامه محوری رحمانی فضلی در این سفر است.

در شورای اداری ظهر یکشنبه قرار است شهاب الدین چاووشی به عنوان استاندار سمنان جایگزین محمدرضا خباز شود.

خباز ۲۶ماه در این سمت حضور داشت.

نگاه ویژه به مقوله سرمایه گذاری مهمترین موفقیت خباز در این مدت بود و افزایش بیکاری و عدم نگاه متوازن به شرق و غرب نیز در کارنامه وی به مثابه مهمترین انتقاد از او محسوب می شود.