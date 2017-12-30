به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر شهرستان دشتی اظهار داشت: دهه فجر فرصت مناسبی است تا خدمات و دستاوردهای نظام و دولت به مردم انعکاس داده شود تا آنها در جریان این خدمات قرار بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه در این دهه باید ارزشهای خلق شده به نسل جوان انتقال داده شود افزود: برنامههایی که در این ایام پیشبینی شده است باید برای همه سنین باشد.
حسینی با بیان اینکه برنامههای دهه فجر با محوریت مردم برگزار شود، گفت: باید با برنامهریزی مناسب زمینه حضور همه مردم در این برنامهها فراهم کرد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی پروژههای قابل افتتاح و کلنگزنی را حداقل تا بیستم دی ماه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
حسینی بیان کرد: برای هر چه بهتر برگزار کردن برنامههای دهه فجر ۹ کمیته در سطح شهرستان تشکیل شده که کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات، روستایی وعشایری، بانوان، امنیتی و انتظامی، پشتیبانی، فرهنگی، قران، مدیریت شهری و فضای سبزو عمران از جمله این کمیته ها است.
وی بر ضرورت حضور فعال مدیران در این برنامه ها تاکید کرد ادامه داد: مدیران عملکرد یکساله را در معرض دید عموم قرار دهند.
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