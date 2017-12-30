به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۰۹ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

غلامی افزود: با توجه به توان قابل توجه کشور در زمینه علوم مرتبط با زلزله‌شناسی، می‌توان از این ظرفیت به‌ منظور تبیین علمی این حوزه و جلوگیری از گسترش شایعات استفاده کرد.

وی افزود: همچنین در حوزه مدیریت بحران هم باید دانشگاه‌ها نقش خود را ایفا کنند.

وزیر علوم در زمینه موضوعات مطرح شده در زمینه دانشگاه علمی کاربردی بر لزوم قانونمند شدن فعالیت‌های این دانشگاه تأکید کرد.

در این جلسه اعضا شورا با توجه به بررسی بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تخصیص بودجه مناسب به منظور اجرای سند دانشگاه اسلامی تأکید کردند.

همچنین پیرو تذکر برخی اعضا در مورد لزوم برنامه‌ریزی برای آشنایی بیشتر مسئولین دانشگاه‌ها با سند دانشگاه اسلامی؛ حجت‌الاسلام‌ و المسلمین شاطری، دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی گفت: جلسات متعددی با مسئولین دانشگاه‌های مختلف در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آماده است در این زمینه وظایف خود را اجرا کند.

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ادامه داد: باید کمیته‌های چهارگانه ذیل سند دانشگاه اسلامی به عنوان بازوی اجرایی شورا ایرادهای حادث شده در مرحله اجرا را برای بازنگری در روش‌ها به شورا انعکاس دهند.

اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی همچنین با توجه به نقش اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه‌های هنر، بر لزوم دقت بیشتر در جذب این اساتید تأکید کردند.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین شاطری همچنین با توجه به نقش دانشگاه‌ها در مدیریت بحران‌های طبیعی، بر لزوم تعریف خط‌ مشی‌ها در این زمینه تاکید کرد.

دستور نخست جلسه ۳۰۹ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ارائه گزارش طرح مطالعاتی «سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی» بود، که توسط معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.

در این طرح تحقیقاتی با اشاره به لزوم سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در روند اجرای بهینه آمایش آموزش عالی برخی از مراحل انجام این طرح تحقیقاتی با مشارکت اساتید دانشگاه‌های مختلف تشریح شد.

در بخش دیگری از این گزارش با استناد به برخی آمارهای ارائه شده توسط پایگاه‌های معتبر علم‌سنجی بین‌المللی، بر لزوم تدوین معیارهای ملی و بومی در این زمینه نیز تأکید شد.

در ادامه این گزارش و با اشاره به در نظر گرفته شدن اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور و مواردی مانند نسبت عضو هیات علمی به دانشجو، میزان دانش‌آموختگی در مقطع تحصیلات تکمیلی، کیفیت تدریس نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.