تکلیف تعطیلی مدارس اصفهان تا امشب مشخص می شود

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دقایقی پیش جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری اصفهان به منظور بررسی وضعیت آلاینده های حاکم بر شهر اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس نتایج به دست آمده در این جلسه مقرر شد تا برنامه‌ریزی صورت گرفته تا امشب انجام شود و با توجه به نتایج به دست آمده تصمیم گیری نهایی انجام شود.

وی تصریح کرد: امشب و پس از جلسه کمیته مدیریت بحران آلودگی هوا تکلیف تعطیلی مدارس مشخص خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: محیط زیست موظف شده تا اخطارهای لازم را به صنایع و کوره های آجرپزی اعلام کند.

وی ابراز داشت: همچنین تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.