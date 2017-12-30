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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تکلیف تعطیلی مدارس اصفهان تا امشب مشخص می شود

تکلیف تعطیلی مدارس اصفهان تا امشب مشخص می شود

اصفهان - رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تکلیف تعطیلی مدارس اصفهان با توجه به روند افزایشی آلاینده ها در شهر اصفهان تا امشب مشخص می شود.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دقایقی پیش جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری اصفهان به منظور بررسی وضعیت آلاینده های حاکم بر شهر اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس نتایج به دست آمده در این جلسه مقرر شد تا برنامه‌ریزی صورت گرفته تا امشب انجام شود و با توجه به نتایج به دست آمده تصمیم گیری نهایی انجام شود.

وی تصریح کرد: امشب و پس از جلسه کمیته مدیریت بحران آلودگی هوا تکلیف تعطیلی مدارس مشخص خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: محیط زیست موظف شده تا اخطارهای لازم را به صنایع و کوره های آجرپزی اعلام کند.

وی ابراز داشت: همچنین تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.

کد مطلب 4186598

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    نظرات

    • سمیرا IR ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
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      خواب مسئولین سنگینه، هم مدرسه ها را تعطیل نمی کنند هم برای این آلودگی راه حلی پیدا نمی کنند. من با این که در خانه بودم هم مشکل تنفسی پیدا کردم وهم چشمی، حالا شما بشینید فکر کنید
    • مهدی IR ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
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      آقای شیشه بر خودتون قضاوت کنید آیا حق ما این نیست که فردا تعطیل بشیم ما نسل جوان این کشور هستیم ولی انگار نه انگار به نظر همه چیز همه کس گوش می دهید ولی به حرف ما گوش نمی دهیدمن مشکل قلبی وتنفسی دارم
    • شیما IR ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
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      لطفا. فردا رو تعطیل کنید فکر کساایی باشید که بیماری تنفسی دارن
    • الهه IR ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
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      سلام فردا یعنی سه شنبه 12 دی رو تعطیل کنین بچه هامون دور از جون مردن از بس سرفه خشک کردن . آخه خدارا خوش میاد برن مدرسه ؟؟؟؟؟تو هوای آلوده ؟؟؟؟؟

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