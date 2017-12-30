۴۷۹ مورد پرونده تخلف صنفی در شاهرود تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاملی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۴۷۹ مورد پرونده تخلف صنفی از ابتدای سالجاری در شاهرود ثبت شده است، ابراز داشت: این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم ارائه فاکتور را شامل می شود.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۳۵۳ مورد بازرسی طی 9 ماهه سال جاری در شهرستان صورت گرفته است، افزود: طی این مدت تخلفاتی مانند عرضه، فروش و نگهداری کالای قاچاق نیز به ارزش ریالی دو میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال کشف و برای بررسی و صدور رأی، پرونده آن ها به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شاهرود با بیان اینکه بازرسی ها به صورت مستمر و روزانه از واحدهای صنفی و سطح عرضه انجام می شود، ابراز داشت: این بازرسی ها به منظور پایش وضعیت بازار کالا وخدمات به ویژه کالاهای اولویت دار و نظارت بر مراکز فعال تجاری و اقتصادی شهرستان و همچنین جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه قیمت ها در قالب طرح های مختلف صورت گرفته است.

کاملی در ادامه تصریح کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، مراتب را با شماره تلفن گویای ۱۲۴ سامانه ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.