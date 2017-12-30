استقراض ۲۰ میلیارد تومانی هما برای تأمین حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه شرفبافی در مراسم تحویل دو فروند هواپیمای ATR به ناوگان هما گفت: پس از برجام تاکنون ۱۱ فروند هواپیما به ایران ایر تحویل شده است و توانسته ایم صنعتی پیچیده با مشکلات زیاد و محیطی پر التهاب را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به سابقه هما در ۵ دهه گذشته که بهترین ناوگان را در اختیار داشت، افزود: اما در حال حاضر نیازمند نوسازی ساختار هما هستیم تا دوباره بتوانیم این شرکت را در اوج ببینیم.

شرفبافی با تأکید بر لزوم به کارگیری هواپیماهای ATR به صورت بهینه ادامه داد: قرار است این هواپیماها به مناطق کمتر برخوردار اختصاص یابد و افزایش پروازها به فرودگاه های هر شهر موجب رشد اقتصادی هر شهر خواهد شد.

مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه در قرارداد هما با شرکت هواپیماسازی ATR خرید ۲۰ فروند هواپیما به صورت تعهدی و ۲۰ فروند به صورت آپشنال لحاظ شده است، گفت: تاکنون ۸ فروند را تحویل گرفته ایم و ۱۲ فروند دیگر را نیز در آینده تحویل خواهیم گرفت.

به گفته وی ATR ها قرار نیست همانند هواپیماهای لانگ رنج فعال شود بلکه باید در طول ۲۴ ساعت و حداقل ۱۰ ساعت پرواز کنند تا به سوددهی برسند. چرا که این هواپیماها کمترین مصرف سوخت را داشته و به خاطر ملخی بودن آن راحت تر عملیاتی می شوند. ضمن اینکه آلایندگی زیست محیطی و صوتی کمتری دارند.

شرفبافی درباره استفاده هما از سایر ظرفیت های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین هزینه های جاری این شرکت،تصریح کرد: ماه گذشته برای تأمین حقوق بازنشسته های هما ۲۰ میلیارد تومان از سازمان بنادر و دریانوردی استخراج کردیم تا حقوق بازنشسته ها را بدهیم اما در تلاشیم تا بخشی از منابع مالی هما را تقویت کنیم.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با استفاده و قیمت گذاری صحیح بلیت ها می توانیم برای هما افزایش درآمد داشته باشیم و به تعهداتمان در خصوص بازنشستگان این شرکت عمل کنیم.