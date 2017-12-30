بمباران مواضع جبهه النصره در حومه ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری جبهه النصره، مواضع این گروه را بمباران کردند.

مواضع جبهه النصره در روستای «سکیک» در حومه جنوب شرقی ادلب بمباران شد.

نیروهای ارتش سوریه پیش از این با پیشروی در حومه شمال شرقی حماه و حومه جنوبی ادلب توانستند کنترل مناطق جدیدی را از دست گروه تروریستی جبهه النصره خارج کنند. این نیروها از سه محور به سمت ادلب پیشروی می کنند و درگیریهای خشونت باری میان ارتش و گروه تروریستی جبهه النصره و گروه های هم پیمان آن در این محورها به وقوع پیوسته است.