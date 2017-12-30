آینده رامطالعه کنیم تاخوب تصمیم بگیریم/اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهرامی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر، در نشست «آخرین دیدگاهها در آیندهپژوهی» با تاکید بر اهمیت مطالعات آیندهپژوهی گفت: با مطالعه آینده همیشه میتوان بهتر تصمیم گرفت.
وی افزود: در بررسیهای رشتههای علوم اجتماعی به روش بیتوجه هستیم. در حالی که در غرب همانند علوم مهندسی به مسائل نگاه میکنیم.جنگهای جهانی شکل دنیا را عوض کردهاند؛ در جنگ جهانی اول عثمانی از بین رفت و در جنگ دوم به قول هیتلر نظم جدیدی به راه افتاد. یعنی در جنگ جهانی دوم تحقیق و توسعه سازمانیافته به راه افتاده است. مثلاً تحقیقات درباره بمب اتم در جریان بود اما جنگ باعث شد تا این تحقیقات سامان پیدا کند و در زمان مشخصی نهایی شود.
بهرامی با اشاره به شکلگیری جنگ سرد بعد از دو جنگ جهانی تاکید کرد: در این فضا از نظر هوایی، ارتباطات، فضایی، اتوماسیون، مواد، بیوتکنولوژی و تکنولوژی شکلهای جدیدی پیدا میکند و دهکده جهانی با این ابعاد شکل میگیرد. یعنی حکمرانی با شکلی جدید ایجاد میشود و سازمانهای جدید مثل صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و یونسکو مدیریت دنیا را به شکل جدید بر عهده میگیرند.
وی با بیان اینکه درباره آینده عدم قطعیت وجود دارد و نمیتوانیم آینده را پیشبینی کنیم، تاکید کرد: باید آینده را مطالعه کنیم تا الان خوب تصمیم بگیریم و جهتمان را خوب تنظیم کنیم. با این مطالعه میتوان همیشه بهتر تصمیم گرفت. آنچه را در حال رخ دادن است تحلیلف تفسیر و پیشبینی کنیم و آنچه را ممکن است بخواهیم انجام دهیم باید بر اساس استراتژی بگوییم چگونه میخواهیم انجام دهیم.
این استاد دانشگاه افزود: بر اساس پویش محیطی، سوالهای پرسشنامهها، مصاحبه یا دلفی خود را طراحی میکنیم و چیزی را که نمیدانیم آیندهپژوهی میکنیم و از آن به نتیجه میرسیم. در این بین باید دقت کرد که به افراد خبره نیز نمیتوان اعتماد کرد. مثلاً فرد با قطعیت پایان جهان را پیشبینی میکند.
وی با برشمردن روشهای تحلیل آیندهپژوهی مانند تحلیل روند، تحلیل مسائل نوظهور، تحلیل اثرات متقابل و چرخ آینده روشهای تحلیل اطلاعات را روش تحلیل سیستمی و تحلیل لایهای خواند و گفت: عدم درک تفکر سیستمی مشکل بسیاری از سازمانها و نهادهاست. رفتارها، باورها،ساختارها، ارزشهای مشترک و .. به ما کمک میکنند تا بتوانیم جامعه را اداره کنیم. گاهی با از بین رفتن یک باور قرنها کار نیاز داریم تا آن را جبران کنیم.
بهرامی با تاکید بر اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار مانند کاهش فقر، گرسنگی، سلامت، کیفیت آموزش و … اظهار کرد: برای این اهداف شاخصهای هم گذاشته میشود و ۱۶۹ هدف خرد برای آنها در نظر گرفته شده است. متولیان اصلی اهداف توسعه پایدار سازمانهای مختلفی هستند. ظاهراً نهادها را داریم اما برنامهریزی هماهنگ برای جلوگیری از صدمه نزدن و تداخل باید صورت بگیرد.
وی حکمرانی خوب را شامل شفافیت، کارآمدی، عدالت، قانونمداری و … دانست و گفت: تنها در سازمان مربوطه تلاش میکنیم اصل شفافیت را رعایت کنیم و این شفافیت منجر به جلوگیری از برخی خطاها و در سیستم آرامش حاکم شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به انواع حاکمیت تاکید کرد: اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است و شکل دنیا عوض میشود. فضای جدید از نظر دخالت و کارآیی سیستم به وجود آمده است که با استفاده از تکنولوژی امکان زندگی بهتر را فراهم میکند. مسئله این است که فرد را برای ورود به جامعه باید آماده کرد.
بهرامی در پایان با تاکید بر وظیفه آموزش بر تربیت دانشجو و جوان خاطر نشان کرد: آموزش باید جوان را برای ورود به آینده مهیا کند. در این حالت دولت بزرگ جواب نمیدهد و وظیفه ما تربیت دانشجوست. در مرحله اول فرد باید بتواند خود را حفظ کند و در مرحله بعد به دیگران کمک کند.
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