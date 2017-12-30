به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از التیار، میشل عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با نمایندگان جمعیتهای لبنانی در کشورهای خارجی گفت:هر کسی که قبلا به لبنان آمده باشد امروز می بیند که ما روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم تمام این مسیر پوشیده از سختی و عذاب بود.

وی در ادامه گفت: ما امروزه میراث گرانقدری از گذشته داریم و مبارزه می کنیم تا آن به نسل جدید نیز برسد و نحوه تفکر عوض شود چرا که تغییر اشخاص مهم نیست بلکه نحوه فکر کردن مهم است.

وی در ادامه افزود: ما در مسیر درست گام برداشته ایم و ممکن است سختی های پیش رو باعث سنگ اندازی در این مسیر شود. آینده لبنان از گذشته این کشور بهتر خواهد بود. هرچقدر که در مسیرمان سختی ببینیم کشورمان را خواهیم ساخت.

عون تصریح کرد: ما در آینده نزدیک می توانیم اوضاع اقتصادی را شکوفا کنیم. من شما را دعوت به بازگشت به کشور می کنم. اوضاع گردشگری نیز بهبود یافته چرا که امنیت که اساس گردشگری است بهبود یافته است.