خرید زعفران دسته بندی در طرح خرید تضمینی گنجانده شود

علی برازنده در گفتوگو با مهر با اشاره به خرید تضمینی زعفران اظهار داشت: این اقدام حمایتی دولت با هدف کوتاه شدن دست واسطهها امسال نخستین بار در خراسان جنوبی انجام شده است.
وی افزود: همه ساله کشاورزان در فصل برداشت زعفران برای فروش محصول خود به دلیل افت قیمتها دچار مشکلات عدیدهای میشوند و امسال برای اولین بار وزرات جهادکشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان خرید توافقی زعفران را در دستور کار خود قرار داده است.
بخشدار آیسک با بیان اینکه در این طرح زعفران به صورت سرگل از کشاورزان خریداری می شود، گفت: این در حالی است که بیشتر کشاورزان استان زعفران را دسته بندی میکنند و در دستورالعمل خرید تضمینی زعفران، امکان خرید این محصول به صورت دسته وجود ندارد، که لازم است خرید زعفران به صورت دسته در طرح خرید تضمینی زعفران قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: خرید تضمینی زعفران با توجه به اینکه در مراکز خرید، فقط به صورت ممتاز و بالای یک کیلو از کشاورز خرید میشود باعث شکست خرده کشاورزان میشود.
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