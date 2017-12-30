انجمن اسلامی مدارس خاستگاه تربیت نسلی متدین و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری در دیدار شامگاه‌شنبه خود با مسئولان انجمن‌های اسلامی مدارس شاهرود به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه انجمن‌های اسلامی دارای اهمیتی ویژه هستند، تأکید کرد: قریب به چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما باید گفت از انجمن‌های دانش‌آموزی و اسلامی غفلت شده که این امر باید مدنظر مدیران وزارتخانه باشد چراکه دارای اهمیت بسیار زیادی در تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی است.

وی بابیان اینکه انجمن اسلامی خاستگاه بسیاری از اندیشمندان در حوزه فرهنگ اسلامی است، افزود: انجمن اسلامی می‌تواند در حوزه مناسبت‌ها و مسائل اعتقادی کارهای بسیاری را صورت دهد که این دو حوزه عملیاتی می‌تواند باهدف خودسازی شکل گیرد، ما معتقد هستیم اگر بتوانیم خودسازی را تقویت کنیم، قطعاً می‌توانیم در جامعه نیز تأثیرگذار باشیم که این امر نیز باید مدنظر مسئولان انجمن‌های اسلامی باشد.

هجمه فرهنگی علیه بانوان زنگ خطری برای جامعه

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: در حوزه دختران به‌خصوص باید بیشتر از پسران کارهای فرهنگی و آموزشی صورت گیرد چراکه تأثیرگذاری این قشر در جامعه و به‌ویژه در حوزه تربیت نسل آتی جامعه اسلامی بسیار زیاد است، لذا اگر دانش این قشر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و دینی افزایش یابد، قطعاً دستاوردهای خوبی را خواهیم دید.

شکری ضمن تأکید بر اینکه باید توجه داشت که بانوان در کنار تأثیرگذاری بسیار زیاد در جامعه، تأثیرپذیری بیشتری نیز دارند و این امر زنگ خطری است که باید در مواجهه با هجمه فرهنگی دشمنان به آن عنایت ویژه‌ای داشت، افزود: شخصیت وجودی و عاطفی بانوان باعث می‌شود که درگیری این قشر درباره مسائل بیش از مردان باشد پس نباید گذاشت که آسیب‌های حوزه بانوان بر جامعه مستولی شود.

وی افزود: آسیب‌های اجتماعی در حوزه پسران می‌تواند ترمیم شود اما در حوزه دختران چیزی به‌عنوان ترمیم وجود ندارد لیکن مسئولان آموزش‌وپرورش هر چه در این حوزه کارهای مثبتی صورت دهند، کم است.

ضرورت ترویج فرهنگ دینی در مدارس

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن اشاره به‌ضرورت ترویج اقدامات فرهنگی در مدارس تأکید کرد: بسیج و انجمن‌های اسلامی در حوزه بانوان دارای اهمیتی بسیار است و تعداد فعلی ۱۵ مدرسه در سطح شهرستان شاهرود عدد بسیار کمی است که این امر نگاه ویژه‌تر مسئولان آموزش‌وپرورش را می‌طلبد و به همین تناسب، این اداره کل نیز آماده هر نوع همکاری در حوزه برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تبلیغ دینی و ... در مدارس است.

شکری افزود: اعتیاد آسیب بزرگی است که باید به آن نگاه ویژه‌ای کرد چراکه در کنار از بین بردن جسم فرد، هویت، اندیشه و فرهنگ او را نیز نشانه می‌گیرد که این امر می‌طلبد اقدامات ویژه‌ای در این حوزه صورت گیرد.

وی گفت: درزمینهٔ مقابله با تهدیداتی مانند اعتیاد می‌بایست انجمن‌های اسلامی و هیئات مذهبی دانش امروزی را تقویت کرد و ما اگر بتوانیم این نهادها را به شکل شبکه سازی در جامعه و در بستر اقدامات ویژه آموزش و پرورش در آوریم قطعاً می توانیم شاهد تاثیرات خوبی در سطح مدارس و در نهایت جامعه باشیم.