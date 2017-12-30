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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

از اول ژانویه؛

حداقل دستمزد در روسیه به ۱۶۵ دلار افزایش می‌یابد

حداقل دستمزد در روسیه به ۱۶۵ دلار افزایش می‌یابد

رییس جمهور روسیه قانونی را امضاء کرد که براساس آن، از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی، حداقل دستمزد در روسیه نباید کمتر از ۱۶۵ دلار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس نیوز، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه قانونی را امضاء کرد که به موجب آن حداقل دستمزد برای امرار معاش افزایش پیدا می کند. قرار است از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی حداقل دستمزد در بزرگ ترین کشور جهان به ۹ هزار و ۴۸۹ روبل معادل ۱۶۵ دلار افزایش یابد.

 طبق قانون فدرال روسیه در ابتدای ژانویه هر سال میزان حداقل دستمزد برای جمعیت واجد شرایط کار روسیه تعیین و به امضاء رییس جمهور می رسد؛ ضمن اینکه اطلاعات مرتبط با ارزش سرانه حداقل میزان دستمزد برای امرار معاش در روسیه و در هر منطقه مشروط به اطلاعات منتشر شده در بازه زمانی سه ماه هر سال و اطلاعات منتشر شده در وب سایت سرویس آمار دولتی فدرال روسیه است.

بر پایه این گزارش، در ماه سپتامبر سال جاری میلادی ولادیمیر پوتین قول داده بود که مقامات این کشور حداقل دستمزد را افزایش خواهند داد و تاکید کرد که مردم نباید کمتر از حداقل میزان دستمزد، دریافت کنند.

کد مطلب 4186621
علیرضا کمندی

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