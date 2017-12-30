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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

انفجار در جنوب غرب بغداد

انفجار در جنوب غرب بغداد

به دنبال وقوع یک انفجار در جنوب غرب بغداد دست کم ۳ غیر نظامی عراقی مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که یک بمب امروز در جنوب غرب بغداد منفجر شد. این بمب امروز (شنبه) در مسیری منتهی به بازارهای تجاری در منطقه البیاع منفجر شد که به دنبال آن دست کم ۳ عراقی مجروح شدند.

یک منبع عراقی تاکید کرد که نیروهای امنیتی به محض وقوع انفجار به سمت این محل رفته و خودروهای اورژانس خود را به محل انفجار برای انتقال مجروحان به بیمارستان رساندند.

شایان ذکر است که بغداد هر ازگاهی شاهد وقوع انفجار خودروهای بمبگذاری شده و بمب های دستی و هم چنین حملاتی است که غیر نظامیان و نیروهای امنیتی را در مناطق مختلف هدف قرار می دهد. این حملات دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

کد مطلب 4186626
فاطمه صالحی

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