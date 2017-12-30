فتنه ۸۸ با بصیرت مردم ولایتمدار و تدبیر رهبری خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سوری در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار داشت: شاخص اصلی برای ما در نظام مقام معظم رهبری است که بصیرت ایشان مانند قطب نمایی راه را برای همه آشکار میسازد.
وی افزود: دشمن امروز وقتی از ایجاد فتنه نتیجهای عایدش نشد از راه اقتصاد واردشده و به بهانههای مختلف منافقان را علیه نظام تحریک میکند که باید با تبعیت از نظام و رهبری در مقابل آن هوشیارانه عمل کنیم.
امامجمعه پلدختر گفت: فساد و فتنهگری همواره از سوی خواص بیبصیرت در صدر اسلام موجب سرگردانی و شبهه در بین مردم شده که این آفت ممکن است در کنار هر انقلابی باشد.
حجتالاسلام سوری افزود: سران فتنه و هرکسی که بابی بصیرتی علیه مقدسات و حکومت اسلامی اقدام کند محارب است و حکمش در اسلام مشخصشده و باید از بین برود که مقام معظم رهبری در اجرای این حکم به سران فتنه لطف کرده است.
وی افزود: مردم تا زمانی از کسی حمایت میکنند که در خط اسلام و نظام و انقلاب باشد همچنان که به فرموده امام راحل ملاک و معیار حال فعلی افراد است و خروج از مسیر انقلاب محارب محسوب میشود.
امامجمعه پلدختر گفت: امروز دشمن چشم دیدن امنیت کشور را در خاورمیانه ندارد و از هر فرصت و موقعیتی علیه نظام استفاده کرده و افراد خودفروختهای را علیه نظام تحریک میکند.
وی افزود: بنابراین همه وظیفهداریم از انقلابی که متعلق به شخص خاصی نیست بلکه متعلق به همه بوده و باکسی عقد اخوت نبسته و خونهای زیادی برای آن ریخته شده دفاع کنیم.
حجتالاسلام سوری خاطرنشان کرد: خواص و کسانی که بدون آگاهی و بصیرت در انقلاب عمل کنند نمیتوانند شاخص و معیار باشند زیرا درواقع از اهداف انقلاب فاصله گرفتهاند و در مسیر هدف دشمن حرکت میکنند.
وی افزود: نباید لحظهای از کید و کینه دشمن غافل شد زیرا دشمنی استکبار جهانی تمام ناشدنی است و هر زمان از حربه تازهای علیه نظام استفاده میکند و فتنه ۸۸ نمونه بارزی از شیطنت و توطئه و برنامهریزی دشمن بود که با بصیرت و آگاهی مردم ولایتمدار و تدبیر رهبری خاموش شد.
امامجمعه پلدختر گفت: دولتمردان درترمیم بودجه ۹۷ به قشر ضعیف، پابرهنگان و فقرا بهعنوان صاحبان اصلی انقلاب توجه ویژه داشته باشند تا این قشر دچار آسیب بیشتر نشود.
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