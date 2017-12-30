هیچ موردی ازآنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کردستان مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی کردستان، مجتبی ورمقانی در خصوص اقدامات دامپزشکی کردستان برای مقابله با بیماری های مشترک بین انسان و طیور در فصل مهاجرت پرندگان به استان گفت: برای مقابله با تهدیدات این حوزه، خصوصاً بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که یکی از مهمترین بیماری های کنونی در دنیا است اقداماتی از سوی سازمان دامپزشکی کشور و خصوصاً استان کردستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را یکی از بیماری های مهم در حوزه طیور ذکر کرد و افزود: این نوع بیماری بهداشت مردم را به صورت جدی تهدید کرده و هم اقتصاد آن را به خطر می اندازد.

مدیر کل دامپزشکی کردستان بیان کرد: بیماری آنفلوانزا می تواند به کل زیرساخت های صنعت طیور به شکل شدیدی آسیب بزند و علاوه بر وارد کردن تلفات به طیور گوشتی، تخم گذار و حتی وحشی، صادرات بین المللی کشور درگیر را نیز به خطر می اندازد و آن کشور امکان صادرات طیور به سایر کشورها را از دست می دهد که نوعی تحریم است.

ورمقانی از اجرای طرح پایش این بیماری در کشور و استان خبر داد و اظهارداشت: با توجه به اینکه استان کردستان یک استان مرزی است و حدود ۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور بحران زده عراق دارد و در این کشور خیلی بحث های مراقبتی بیماری ها صورت نمی گیرد بیشتر مورد تهدید هستیم، لذا بحث پایش طیور و پرندگان را بصورت مرتب در دستور کار قرار داده ایم.

وی عنوان کرد: در قالب این طرح اکیپ های دامپزشکی استان علاوه بر واحد های نگهداری و پرورش طیور، روستا به روستا برای پایش طیور محلی، زیستگاه به زیستگاه برای پایش طیور وحشی مراجعه و گزارش روزانه از وضعیت طیور استان تهیه می شود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان افزود: اکیپ های دامپزشکی استان در مواجهه با هر گونه تلفاتی سریعاً از آن نمونه گیری کرده و به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان ارسال می کنند تا آزمایشات لازم در خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان روی آنها انجام شود.

وی بیان کرد: ظرف ۶ ساعت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کردستان قابل تشخیص است.

وی بیان کرد: با حمایت های مسئولان استانی و کشوری خوشبختانه زیر ساخت های لازم در این زمینه در استان فراهم است و کمتر از شش ساعت قادر به تشخیص این ویروس خطرناک در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی کردستان هستیم.

ورمقانی از انجام اقدامات دیگری نیز برای مقابله با این بیماری خطرناک در استان خبرداد و گفت؛ علاوه بر پایش، رعایت مسائل قرنطینه ای در خود مرغداری ها، کلاس های آموزشی ترویجی برای مرغداران، اطلاع رسانی از طریق رسانه ها برای عموم مردم در استان در دستور کار و انجام است.

وی بیان کرد: ما همواره به مردم توصیه می کنیم از تهیه مرغ از مراکز غیر مجاز و مرغداری هایی که بدون مجوز اقدام به عرضه مرغ زنده می کنند پرهیز کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز با تشکیل اکیپ های ویژه با همکاری سایر ادارات مرتبط از جمله شهرداری، مرکز بهداشت، دستگاه قضائی، اصناف و نیروی انتظامی و حمایت فرمانداران بحث برخورد با اماکن غیر مجاز مرغ زنده را هم در دستور کار داریم.

مدیر کل دامپزشکی استان کردستان گفت: مجموعه اقدامات اجرایی، فنی و اطلاع رسانی آموزشی را در دستور کار قرارداده و علاوه بر پایش و مراقبت های پیشگیرانه آمادگی لازم را برای مقابله با بحران اجتماعی در این زمینه را در استان داریم که اقدامات کنترلی پیشگیرانه نیز صورت می گیرد و با دستگاه های مرتبط چون پدافند غیر عامل استان نیز در این زمینه هماهنگی شده است و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی به نقش رسانه در پیشگیری از وقوع این بیماری در استان تأکید کرد و خواستار اطلاع رسانی کافی در این زمینه از کانال رسانه ها، خصوصاً رسانه های جمعی شد که امنیت مردم از این نظر تأمین شود.

وی ازمردم استان خواستار همکاری در این زمینه شد و گفت: مردم اگر مشکلی یا هر گونه تلفات غیر معمولی را در طیور اعم از روستائی، وحشی یا صنعتی مشاهده کردند با سامانه پیامگیر شماره ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان تماس بگیرند که بررسی های لازم در این حوزه انجام شود.

مدیر کل دامپزشکی کردستان از انجام ۹۱۵ مورد بازدید موارد مشکوک به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، ۳ هزار مورد نمونه برداری و انجام ۴۱۹ مورد آزمایش در استان خبر داد و گفت: خوشبختانه هیچ موردی از ابتلاء به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان گزارش نشده است.