به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی در مصاحبه با خبرگزاری آلمان از احتمال افزایش گفتگو میان ناتو و روسیه در سال میلادی پیش رو (۲۰۱۸) خبر داد.

وی در این‌باره گفت: انتظار افزایش دیدارها و همچنین استفاده از خطوط مستقیم تماس نظامی بین ناتو و روسیه وجود دارد.

استولتنبرگ ادامه داد: بنابراین در هر دو جنبه مذاکرات سیاسی و ارتباطات نظامی، انتظار پیشرفت وجود دارد.

وی در نهایت بر اهمیت حفظ کانال‌های ارتباطی با مسکو تاکید کرد و گفت: باید این حقیقت را در نظر گرفت که پیشروی روسیه به شرق افزایش یافته است. درعین‌حال، پیام ناتو این است که خواهان جنگ سرد یا مسابقه تسلیحاتی جدیدی با روسیه نیستیم و به دنبال گفتمان سیاسی با این کشور هستیم.

استولتنبرگ همچنین تاکید کرد: این گفتگو کار آسانی نخواهد بود حال‌آنکه به‌هرحال، روسیه همسایه ما است و باقی خواهد ماند.