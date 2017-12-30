فتنه ۸۸ طرح آمریکا برای براندازی نظام ایران اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رایجی پیش از ظهر شنبه در آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی در سالن اجتماعات ارشاد اسلامی میامی، ضمن اشاره به اینکه فتنه ۸۸ طرح آمریکا برای براندازی نظام اسلامی بود، تأکید کرد: حضور مردم درصحنه نشان داد که ملت ایران اسلامی با اهدای ۳۰۰ هزار شهید و ده‌ها هزار جانباز این مملکت و انقلاب را از جان‌ودل می‌خواهند و هیچ‌گاه ولایت را تنها نمی‌گذارند.

وی افزود: فتنه طرح آمریکا برای مبارزه و براندازی بود که به لطف خدا در نطفه خفه شد اما باید هوشیار بود و گفت تا زمانی که آمریکا برقرار است، راهی جز مبارزه وجود ندارد.

این مدرس حوزه علمیه بابیان اینکه فتنه گران در عاشورای حسینی کاری جز توهین صورت ندادند، گفت: هیچ‌گاه چنین جسارتی در هیچ برهه زمانی نسبت به سیدالشهدا(ع) در تاریخ ایران صورت نگرفته بود و حتی رضاخان نیز چنین وقاحتی را نداشت اما فتنه گران آمریکایی در آن روز، نشان دادند از بسیاری دشمنان ما بدتر هستند.

رایجی بیان کرد: فوکویاما، نظریه‌پرداز غربی طرحی به نام شکست نظام اسلامی تدوین کرده بود که در آن از سال ۷۲ تا ۷۴، سکولار شدن ایران، از سال ۷۶ تا ۸۰ انقلاب نرم مانند کشور یوگوسلاوی و از سال ۸۰ تا ۸۸ را سال اصلاحات نامیده بود اما همه دنیا دیدند که مردم ما باصلابت و هوشیاری و بصیرتی مثال‌زدنی خط بطلانی بر تمام توطئه‌های دشمنان کشیدند.

وی بابیان اینکه حماسه ۹ دی نشان داد ملت ما پشتیبان ولایت‌فقیه بوده و پشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارند، تأکید کرد: مردم انقلابی ما از یک خانواده هستند و باید گفت اصلاحات در ذات ما است و همه ما باید بدانیم که تعصب می‌بایست کنار رود و به‌خصوص بر روی جوانانمان تعصب نداشته باشیم.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: ما باید حق‌طلب بوده و بدانیم که فتنه گران نه با اصلاحات بلکه با اصل نظام مشکل داشتند و حتی به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز گوش نکردند اما حماسه ۹ دی یک بار دیگر هوش و حواسشان را به آنها بازگرداند.